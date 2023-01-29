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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tevrat'a karşı koruma kararı alanlar Kur'an'a karşı terbiyesizliklerini ortaya koyuyorlar

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yaşayan Türk vatandaşlarına telefonla seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son zamanlarda bazı Avrupa ülkelerinde değerlerimize saldırılar oluyorsa da sizler dimdik ayakta durmak suretiyle bunlara en güzel cevabı veriyorsunuz. Çünkü biz şuna inanıyoruz: bizim kitabımız Kur'an'ın yegane koruyucusu ve hakimi mutlak olan Allah'tır. Bunlar sadece karakterlerinin bozukluğunu ortaya koyuyorlar" değerlendirmesinde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tevrat'a karşı koruma kararı alanlar Kur'an'a karşı terbiyesizliklerini ortaya koyuyorlar
İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Türk vatandaşlarına seslenerek "Tevrat'a karşı koruma kararı alanlar Kur'an'a karşı terbiyesizliklerini ortaya koyuyorlar" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala, Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan Corendon Plaza'da düzenlediği etkinlikte vatandaşlarla bir araya geldi. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla bağlanarak vatandaşlara seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Biliyorum ki sizler şu anda 14 Mayıs'ın heyecanını yaşamaya başladınız. 14 Mayıs'la ilgili de olarak sadece ülkemizi değil dünyaya önemli mesajlar vereceksiniz. Bu yolculukta ortaya koyduğunuz vefayı, azmi, inancı, kararlığı ben de cumhurbaşkanınız olarak en kalbi duygularla selamlıyorum. Son zamanlarda bazı Avrupa ülkelerinde değerlerimize saldırılar oluyorsa da sizler dimdik ayakta durmak suretiyle bunlara en güzel cevabı veriyorsunuz. Çünkü biz şuna inanıyoruz: bizim kitabımız Kur'an'ın yegane koruyucusu ve hakimi mutlak olan Allah'tır. Bunlar sadece karakterlerinin bozukluğunu ortaya koyuyorlar. Bunlar sizleri endişeye sevk etmesin. Biz yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Tevrat'a karşı koruma kararı alanlar Kur'an'a karşı terbiyesizliklerini ortaya koyuyorlar" diye konuştu.

"PROBLEMSİZ ÜLKEDEN BAHSETMİYORUZ"

Seçimlerin yaklaşmasıyla demokrasi vurgusu yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, "Demokrasi bana sorarsanız bütün doğal kaynaklardan daha önemlidir. Yerin üstündeki insanının aklını değerlendiremeyen, yerin altındaki kaynaklarını değerlendirebilir mi? Değerlendiremez. Nitekim görüyoruz ki değerlendiremiyorlar. Problemsiz ülkeden bahsetmiyoruz. Problemlerini barış ve huzur içinde konuşarak, irade ortaya koyarak sandık yoluyla çözenler var, yumrukla, şiddetli çözmeye çalışanlar var. Onların çözümü çözüm değil. Onların ki problem artırmak. Onların ki mahvetmek ülkeyi. Demokrasinin olduğu yerlerde en ucuz maliyetle en fazla problem çözmenin yoludur demokrasi" ifadelerini kullandı.

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