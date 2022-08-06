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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: TOGG ne zaman satışa çıkacak? TOGG yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak?

Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli’ye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğon yerli otomobil TOGG ile ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamaların ardından TOGG çıkış tarihi ve fiyatı merak konusu oldu. "2023'ün ilk çeyreğinde Togg'u yollarda görmeye başlayacağız." sözlerinin ardından net tarih veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TOGG açıklamalarını sizler için derledik. İşte detaylar...

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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG çıkış tarihini açıkladı: TOGG ne zaman satışa çıkacak? TOGG yerli otomobilin fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Üretseniz de satamazsınız diyenlere inat Togg'u milletimiz ve dünyanın hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı. Açıklamalar sonrasında TOGG ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, TOGG ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar? İşte konuyla ilgili merak edilen soruların yanıtı...
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG çıkış tarihini açıkladı: TOGG ne zaman satışa çıkacak? TOGG yerli otomobilin fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?

    "TOGG'UN FABRİKASINI 29 EKİM 2022'DE AÇACAĞIZ"

    Ülkemizin iyi üniversitelerinde yetişmiş 13 bin mühendis ve teknisyenimiz MMU'nun projesinde gece gündüz demeden büyük bir aşkla çalışıyor. Birileri vatan ve millet sevdalısı gençlerimizin şevkini kırmaya çalışsa da biz onlara güveniyoruz ve destekliyoruz. Ülkemizin vizyon projelerinden Togg'u belirlediğimiz takvime uygun şekilde adım adım hayata geçiriyoruz. 29 Ekim'de Togg'un fabrika açılışı ve ilk üretim aracının banttan inme törenini gerçekleştireceğiz. 2023'ün ilk çeyreğinde Togg'u yollarda görmeye başlayacağız. Üretseniz de satamazsınız diyenlere inat Togg'u milletimiz ve dünyanın hizmetine sunacağız. 
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG çıkış tarihini açıkladı: TOGG ne zaman satışa çıkacak? TOGG yerli otomobilin fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?

    Bu noktada artık bizim bu tür yetişmiş, kendine inanan gençlerimiz olduğu sürece biz bunları üretir, bunları üretmenin ötesinde elektrikli otomobilde dünya ülkeleriyle yarışa gireriz. Tüm bu hakikatlere rağmen Türkiye'yi saman ithalatçısı olarak görmeye çalışanlar cahillerdir. Gelsinler Kocaeli'ye sanayi bölgelerini, bilişim vadisini gezsinler, görsünler kendilerinin cahilliğini anlasınlar. Gelsinler Türkiye'nin sanayide neleri başardığına bizzat şahitlik etsinler.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG çıkış tarihini açıkladı: TOGG ne zaman satışa çıkacak? TOGG yerli otomobilin fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?

    Bu şehrimiz muazzam üretim hacmiye otomotiv, kimya ve metal sanayine damga vuruyor. Türkiye araç üretiminin yaklaşık yüzde 40'ını Kocaeli gerçekleştirdi. Toplam 128 araştırma ArGe merkezi, 15 tasarım merkezi yaptıkları çalışmalarla şehrin rekabetçi gücüne güç katıyor. Kocaeli'ndeki 5 teknoloji geliştirme bölgesindeki araştırmalar katma değerli üretime katkı veriyor.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG çıkış tarihini açıkladı: TOGG ne zaman satışa çıkacak? TOGG yerli otomobilin fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?

    HEDEF 1 MİLYON ÜRETİM

    Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan Togg’un ilk olarak C segmentindeki elektrikli SUV’u pazara çıkacak. Ardından yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV’nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA’yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. Togg, 2030’a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.

    TOGG NE KADAR OLACAK?

    Togg’un ne kadar olacağı henüz belli olmadı ancak piyasada kendi segmentindeki araçlarla benzer fiyatta olması bekleniyor.

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