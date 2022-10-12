Erdoğan, Tokayev ile masa tenisi oynadı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Kazakistan'da Erdoğan ile Tokayev arasındaki masa tenisi maçında renkli görüntüler ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyarette bulunduğu Astana'da, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüştü.

Görüşmeler sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile masa tenisi oynadı. İki liderin keyifli anları ise kameralara yansıdı.

GENÇLERLE DE MASA TENİSİ OYNAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nisan ayında Mimar Sinan Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftar programında bir araya gelmiş ve masa tenisi oynamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masa tenisi oynarken, raketi tutuş stili konuşulmuş Erdoğan konuya ilişkin "Çinlilerin, Japonların tutuş stili benimki gibi, ben onları örnek alıyorum. Fena da değil, işe yarıyor" demişti.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.