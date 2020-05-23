Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı ile video konferans görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin hem salgınla mücadelesi hem de salgın sonrasına ilişkin vizyonu tüm dünyada dikkatle takip ediliyor örnek alınıyor." dedi.

"HİÇBİR ZAMAN MİLLETİMİZE SADECE SEÇİMDEN SEÇİME GİDEN BİR PARTİ OLMADIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir zaman milletimize sadece seçimden seçime giden bir parti olmadık. Unutmayınız siyaset girmekle talip olduğumuz tek şey milletimizin hizmetkarlığıdır." dedi.

"YARINNDAN TEZİ YOK YENİ BİR GÖNÜL SEFERBERLİĞİ BAŞLATIYORUZ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarından tezi yok, yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde telefonla ulaşarak, çarşambadan itibaren de bizzat sahaya inerek, milletimize gidecek kendimizi anlatacak, onun da derdini dinleyeceğiz." dedi.

"27 MAYIS'TA BU YIL YASLIADA'YI, DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI OLARAK AÇIYORUZ"

Bul yıl Yassıada'nın Demokrasi ve Özgülükler Adası olarak açılacağını ifade eden Erdoğan, "27 Mayıs'ta bu yıl Yaslıada'yı, Demokrasi ve Özgülükler Adası olarak, açıyoruz. Öncelikle 27'sinde dar kapsamlı bir açılış töreni yapacağız. Hiç gecikmeden açılışını yaptıktan sonra teşkilatımız bence Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na gitmeli, orada yaptığımız tüm çalışmaları mimari çalışmaları olsun diğer düzenlemeleri olsun, yerinde görmeli." dedi.

"Salgınla mücadelede elde ettiğimiz kazanımları korumamız ve daha ileri taşımamız şart"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovis-19) salgınına ilişkin, "Salgınla mücadelede elde ettiğimiz kazanımları korumamız ve daha ileri taşımamız şarttır." dedi.