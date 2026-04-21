        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda Genel Valisi ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda Genel Valisi ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda Genel Valisi Cindy Kiro'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde Türkiye-Yeni Zelanda ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Nisan 2026 - 19:30 Güncelleme:
        İletişim Başkanlığı görüşmeye dair açıklamada bulundu:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Genel Valisi Cindy Kiro’yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

        Kabulde Türkiye-Yeni Zelanda ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Yeni Zelanda'nın ortak hafızasında müstesna yere sahip Çanakkale Savaşlarının 111'inci yıl dönümüne denk gelen bu ziyareti önemli bulduğumuzu, Yeni Zelanda'yla ticaret başta olmak üzere savunma sanayii ve ulaştırma alanlarında ilişkileri geliştirmeyi hedeflediğimizi belirtti.

        Cumhurbaşkanımız, Yeni Zelanda’nın İslam karşıtlığıyla mücadelede sergilediği ilkeli tutumu memnuniyetle karşıladıklarını, Filistin davasına ve iki devletli çözüme hem Birleşmiş Milletler zemininde hem ikili düzeyde desteklerinin takdire şayan olduğuna işaretle Yeni Zelanda'nın Filistin Devleti'ni tanımasının çözüme katkı sunacağını belirtti.

        Cumhurbaşkanımız ayrıca, önümüzdeki yıl Pasifik Adaları Forumu Zirvesi'ni düzenleyecek Yeni Zelanda’ya başarılar diledi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin çevrenin korunması ve iklim değişikliğiyle mücadele noktasında Avrupa’da yeşil dönüşümde hızla ilerleme kaydeden ülkelerin başında geldiğini, ülkemizin Kasım ayında “BM İklim Sözleşmesi Taraflar Konferansı COP31”i Antalya’da tertipleyeceğini söyledi. Kiro’yu COP31 Zirvesi’ne davet etti."

        İzmirde otoyol gişelerinde bariyere çarpıp yanan otomobilin sürücüsü öldü

         İzmirin Menderes ilçesinde beton bariyere çarptıktan sonra yanan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. (AA)

        Tunceli Valisine 5 suçtan tutuklama talebi
        Tunceli Valisine 5 suçtan tutuklama talebi
        Pakistan: İran'dan resmi yanıt bekleniyor
        Pakistan: İran'dan resmi yanıt bekleniyor
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Konya'da ilk 11'ler belli oldu!
        Konya'da ilk 11'ler belli oldu!
        Bugün Ne Oldu? 21 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 21 Nisan 2026'nın haberleri
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Trabzonspor'a Ukraynalı orta saha!
        Trabzonspor'a Ukraynalı orta saha!
        İstanbul'a orta kuvvette yağış geliyor! 1 gün sürecek!
        İstanbul'a orta kuvvette yağış geliyor! 1 gün sürecek!
        Tartışığı eşini öldürdü
        Tartışığı eşini öldürdü
        Firari Umut Altaş'a kırmızı bülten çıkarıldı!
        Firari Umut Altaş'a kırmızı bülten çıkarıldı!
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz"
        "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz"
        Birleşik Krallık'ta 2008'den sonra doğanlar için sigara yasağı kabul edildi
        Birleşik Krallık'ta 2008'den sonra doğanlar için sigara yasağı kabul edildi
        Telefonlarda değişen batarya zorunlu olacak!
        Telefonlarda değişen batarya zorunlu olacak!
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Işın'dan İrem'e destek
        Işın'dan İrem'e destek
        Ayrılık iddiası
        Ayrılık iddiası
        Sörloth'ta dev rakip!
        Sörloth'ta dev rakip!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar