        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeynep Güneş ile görüştü | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeynep Güneş ile görüştü

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ile telefonda görüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 00:25 Güncelleme: 10.02.2026 - 00:28
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeynep Güneş ile görüştü
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güneş ile yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

        Erdoğan, toplantı devam ederken yaptığı telefon görüşmesinde, şunları kaydetti:

        "Çarşamba günü 100 bayanla grup toplantımıza geliyorsun. Bembeyaz geliyorsun, sen zaten beyazsın. Ama sen şimdi inkılabi bir dönüş yaptın. Baksana ne diyor? Şu sivil anayasayı getirin de bizi kurtarın bu işlerden diyor. Kızım darbe anayasasından kurtarmak için biz elimizden geleni zaten yapıyoruz. Şu anda da çalışıyoruz. İnşallah onu da başaracağız. Ama bunu tabii Mihalgazi başarmış olacak. Beraber inşallah. Şu anda biz MYK toplantısındayız bütün arkadaşların selamları var. Hepsi duacı."

        Faruk Acar da paylaşımında, "MYK toplantımızda gerçekleşen telefon görüşmesinin diğer ucunda Mihalgazi Belediye Başkanımız Zeynep Güneş var. Üslubuyla, samimiyetiyle, dik duruşuyla böyle bir liderimiz oldukça Türkiyemizin sırtı yere gelmez." ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        Çağatay Ulusoy, kız isteme töreninde

        Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, yakın dostu Mali Şimşek'in kız isteme törenine katıldı

