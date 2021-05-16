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Cumhurbaşkanı Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 17 Mayıs'ta normalleşme başlıyor mu?

Koronavirüs vaka sayılarındaki yükseliş ile 17 günlük tam kapanmaya giren tüm Türkiye, normalleşme adımları için gei sayıma geçti. Yarın sona erecek tam kapanma için gözler Kabine Toplantısı'na çevrilecek. Toplantıda tam kapanma uzar mı? sorusu ise merak edilen konular arasında. Peki Cumhurbaşkanı Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 17 Mayıs'ta normalleşme başlıyor mu? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 17 Mayıs'ta normalleşme başlıyor mu?

Tüm Türkiye'nin gözü kulağı 17 günlük tam kapanma ile birlikte gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na çevrildi. Pandemi sürecine dair alınacak kararlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki Cumhurbaşkanı Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 17 Mayıs'ta normalleşme başlıyor mu?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Haftanın son gününde Kabine Toplantısı ve yeni korona virüs kararları ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Son olarak 26 Nisan'da yapılan Kabine Toplantısı için geri sayım sürüyor. Yeni Kabine Toplantısı'nın tam kapanmanın hemen ardından 17 - 18 Mayıs tarihlerinde yapılması bekleniyor.

17 MAYIS'TA NORMALLEŞME BAŞLIYOR MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimini uygulamaya başlayacaklarını ve bu konudaki ayrıntıları Kabine Toplantısı'nın ardından paylaşacaklarını belirterek, "Niyetimiz mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz" dedi.

SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 saat 45 dakika süren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası herkesin merakla beklediği korona virüs tedbirlerini açıkladı. Açıklanan yeni tedbirlere göre, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 - sabah 05.00 olarak değişirken, kısıtlama saatlerinde şehirlerarası seyahate izin verilmeyecek. Şehir içi toplu ulaşım araçlarında, 65 yaş üstü ve 18 yaş altına sınırlama yeniden getirilirken, uygulanacak yeni tedbirler yarın akşam itibarıyla başlayacak. İşte alınan tüm korona virüs tedbirleri:

- Hafta sonu sokak kısıtlaması sürerken, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 - sabah 05.00 olarak değişti.

- Kamuda saat 16'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai saati yeniden yaygınlaştırılacak, hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak. Şartları uygun olan özel sektör firmaları da bu yönde teşvik edilecek.

- Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek.

- 65 yaş üstüne ve 18 yaş altına toplu taşıma sınırlaması yeniden getirildi.

- Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler faaliyetlerini uzaktan eğitimle sürdürecektir.

- Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, çay bahçesi, spor salonu ve benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verecek.

- Lokanta ve benzeri işletmeler ise ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel al hizmetiyle çalışmalarını yürütecek.

- Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve benzeri tüm toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonuna kadar ertelendi.

- Oteller sadece kendi müşterileriyle sınırlandırılmış şekilde hizmet verecek, sahte rezervasyon ve benzeri hilelere göz yumulmayacak.

- Konaklama tesisleriyle, evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştiremeyecek.

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