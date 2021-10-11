Türkiye'de ve dünyada vaka sayılarında yeniden bir artış söz konusu. Vatandaşlar da söz konusu durumlarla ilgili yapılacak Kabine Toplantısı'nda kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Peki Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Kabine toplantısı ne zaman? İşte detaylar......

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak Kabine Toplantısı 11 Ekim 2021 tarihinde yani bugün gerçekleşmesi bekleniyor.

GÜNDEMDEKİ KONULAR NELER OLACAK?

Kabine Toplantısı'nın saat 15:00'te başlaması beklenirken, toplantıda iç ve dış gündemdeki gelişmeler ele alınacak. Koronavirüsle mücadele kapsamında artan vaka sayıları sonrasında atılması gereken adımlar görüşülecek. Okullarda yüz yüze eğitimde bugüne kadar geçen süre değerlendirilecek.

Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in sunum yapması bekleniyor.

Ticaret Bakanlığı'nın marketlerdeki fiyat artışlarıyla ilgili bir süredir sahada yaptığı çalışmaları kabine üyeleri ile paylaşması bekleniyor. Bu konuyla ilgili de Ticaret Bakanı Mehmet Muş kabineyi bilgilendirecek.

Ayrıca Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler değerlendirilecek. Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler ele alınacak. Afganistan'daki son durum ve insani yardımlar da görüşülecek.