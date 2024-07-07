Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A milli futbol takımı futbolcularını tebrik etti

EURO 2024 çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup olan Türkiye, turnuvaya veda etti. Turnuvada gösterdiği yüksek performansı ile herkesin takdirini toplayan milli takım gönülleri fethetti.

CUMHURBAŞKANI FUTBOLCULARI ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda-Türkiye maçının ardından Milli futbolcuları soyunma odasında ziyaret etti. İyi mücadele ettiklerine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hepinizi tebrik ediyorum. Her ne kadar bugün burada bu neticeyi aldıysak da siz bizim şampiyonumuzsunuz. Biz sizden memnunuz. Bunun geleceği de var, gelecekte de biz bu işi götüreceğiz. Ben buna inanıyorum. Buraya kadar bu işi çok başarılı getirdiniz" ifadelerini kullandı.