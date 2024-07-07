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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A milli futbol takımı futbolcularını tebrik etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A milli futbol takımı futbolcularını tebrik etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda-Türkiye maçının ardından Milli futbolcuları soyunma odasında ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her ne kadar bugün burada bu neticeyi aldıysak da siz bizim şampiyonumuzsunuz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2024 - 01:41 Güncelleme: 07.07.2024 - 02:10
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        Erdoğan futbolcuları tebrik etti
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        EURO 2024 çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup olan Türkiye, turnuvaya veda etti. Turnuvada gösterdiği yüksek performansı ile herkesin takdirini toplayan milli takım gönülleri fethetti.

        CUMHURBAŞKANI FUTBOLCULARI ZİYARET ETTİ

        Erdoğan'ın gol sevinci
        Erdoğan'ın gol sevinci

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda-Türkiye maçının ardından Milli futbolcuları soyunma odasında ziyaret etti. İyi mücadele ettiklerine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hepinizi tebrik ediyorum. Her ne kadar bugün burada bu neticeyi aldıysak da siz bizim şampiyonumuzsunuz. Biz sizden memnunuz. Bunun geleceği de var, gelecekte de biz bu işi götüreceğiz. Ben buna inanıyorum. Buraya kadar bu işi çok başarılı getirdiniz" ifadelerini kullandı.

        FUTBOLCULARI TEK TEK TEBRİK ETTİ

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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı kısa konuşmasının ardından başta teknik direktör Vincenzo Montella olmak üzere A milli futbol takımı oyuncularının tek tek elini sıkarak tebrik etti.

        FUTBOLCULARI TEK TEK TEBRİK ETTİ

        Türkiye A Milli Futbol takımı oyuncuları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
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        #haberle
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