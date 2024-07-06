Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekilerin gol sevinci
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Bilal Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve protokoldekiler golden sonra büyük sevinç yaşadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Türkiye ile Hollanda arasında oynanan karşılaşmayı tribünden izliyor.
Recep Tayyip Erdoğan, Berlin Olimpiyat Stadındaki mücadeleyi, eşi Emine Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, eski futbolcu Mesut Özil ve Hollanda Futbol Federasyonu yetkilileri ile birlikte protokol tribününden takip ediyor.
Protokol tribününe gelişi sırasında Türk taraftarlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan da taraftarlara selamlayarak karşılık verdi.
Erdoğan, ısınma hareketlerini tamamlayan ve soyunma odasına dönen milli futbolcuları da selamladı.
GOL SONRASI BÜYÜK SEVİNÇ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Bilal Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve protokoldekiler Türkiye A Milli futbol takımının Hollanda karşısında attığı golden sonra büyük sevinç yaşadı.