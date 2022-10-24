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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından halka sesleniş konuşması yapıyor.

Ülkemizin önde gelen tarım, sanayi, turizm bölgelerini birbirine bağlayan Çanakkalemize otoyol ve köprünün tamamlayıcısı niteliğinde yeni yatırımlar kazandırdık. Ayvacık-Küçükkuyu, Asos ve Troya Tünelleri bölgedeki trafiği rahatlatacak projedir. Bu eser aynı zamanda Kaz dağlarına zarar vermeden 50 dakikalık yolculuk güzergahını 5 dakikaya indirmiştir.

Aynı gün ülkemize ziyaret gerçekleştiren Arnavutluk Başbakanı ile verimli görüşme yaptık. 12 Ekim'de Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gittik. Muhtelif alanlarda imzalanan 6 yeni anlaşmayla Türkiye-Kazakistan işbirliğini daha da güçlendirdik. Ertesi gün teşkilat haline dönüşen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı vesilesiyle çok sayıda kişiyle bir araya geldik.

Beş Telsiz Millet Bahçesi'nin açılışını 14 Ekim Cuma günü yaptık. Aynı Amasra ilçesinde kömür ocağında meydana gelen patlamada 41 kardeşimizi şehit verdik. Ertesi gün hem bölgeyi ziyaret ettik, şehitlerimizin cenazelerine katıldık.

Mesleki ve teknik liseli gençlerimiz için cazip hale getirecek ilave düzenlemelerin hazırlıkları içindeyiz. Bartın'daki benzeri kazaların önüne geçmek için bölgede madenciliğe özel meslek lisesi açma projesi bulunuyor. Yaşanan kazayla ilgili iş güvenliğinden, teknik eksikliklere kadar herşey araştırılıyor. Ortaya çıkacak sonuçlara göre gereken yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın.

Yaklaşık 20 bin muhtarımızın katılımı ile Ankara Muhtarlar Evi'nin açılışını gerçekleştirdik. Perşembe günü Azerbaycan'a giderek işgalden kurtarılan bölgede inşa edilen Zengilan Havalimanı'nın açılışını kardeşim İlham Aliyev'le yaptık. İlişkilerimizin tapusu niteliğindeki Şuşa Beyannamesi'ni yıldırım hızıyla meclislerimizden geçirerek yeni dönemi tescil ettik.

Fuzuli ve Zengilan havalimanlarını bölgenin gelişmesi ve kalkınması bakımından stratejik hamleler olarak görüyoruz. Bölgeye canlılık getirecek bir diğer adım olan mayınların temizlenmesi projemizi hızlandırma kararı aldık.

Eğitimde Maarif Vakfı okullarının resmi açılış törenini Bakü'de yapmakla kalmadık, Azerbaycan-Türkiye Üniversitesi'nin ahdi temellerini atma noktasına geldik. Bütün bu gelişmeler asla küçümsenemeyecek hepsinin arkasında kuvvetli siyasi iradenin, sonuç alma kararlılığının olduğu adımlardır.

Binali Yıldırım ve İstanbul Milletvekilimiz Şamil Ayrım ile koruma görevlisi Oğuzhan Demirci'nin yaralandığı kaza hepimizi üzmüştür. Kendilerine şifalar diliyoruz. Hiçbirinin hayati tehlikesinin olmadığı görmekten de memnuniyet duyduk.

Cuma günü İstanbul'da Uluslararası Emek Konfederasyonu Birliği'nin kuruluşu vesilesiyle ülkemizde bulunan sendikacıları kabul ettim. Cumartesi günü Malatya'da toplu açılış töreni, gençlik buluşması, sivil toplum yemeği ile dolu bir gün geçirdik. Yaklaşık 60 bin kişinin katıldığı toplu açılış töreni coşku, heyecan doluydu.

Ertesi gün ertelediğimiz Diyarbakır programımızı yaptık. Malatyalı ve Diyarbakırlı kardeşlerime bize gösterdikleri sevgi, coşku, muhabbet için şükranlarımı sunuyorum. Diyarbakır'da 70 bin kişinin katıldığı toplu açılış ve miting farklı bir heyecana vesile olmuştur. Havaalanından toplu açılışın yapılacağı meydana kadar bir başka heyecan ve coşku vardı. Bu vesile ile bölücü terör örgütünün zorla kopardığı evlatlarına kavuşmak için mücadele veren cesur Diyarbakır annelerini yürekten selamlıyorum.

Yarın cumhuriyet tarihinin en büyük konut, işyeri ve arsa projesinin ilk temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Cuma günü vizyon belgemizin tanıtım törenini Ankara Kapalı Spor Salonu'nda yapacağız. Cumartesi günü Türkiye'nin otomobili TOGG'un banttan indirme törenine katılacağız.

Kasım ayında Endonezya'da Bali'de yapılacak olan bir dizi yurt dışı programımız olacak. Önümüzdeki yıl vasıl olacağımız cumhuriyetimizin 100. yılına büyük heyecanla, şevkle, coşkuyla hazırlanıyoruz.

Ülkemizin ve medeniyetimizin tüm kazanımları üzerinde yükselteceğimiz Türkiye Yüzyılı vizyonu yeni nesillere bırakacağımız en büyük mirasımız olacaktır. Bu atılımı dünyanın tarihi dönüşüm yaşadığı dönemde hayata geçiriyoruz.

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