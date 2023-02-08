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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremin en büyük hasara yol açtığı Hatay'a geldi. Can kaybının 9 bin 57'ye yükseldiğini açıklayan Erdoğan, 52 bin 979 yaralı olduğunu bildirdi. Yıkılan bina sayısı ise 6 bin 444.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay'da - Öne çıkan haberler
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremin en büyük hasara yol açtığı Hatay'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada yaptığı açıklamada "Deprem alanını afet bölgesi ilan ettik. Ayrıca 10 ilimizi kapsayan OHAL kararı alarak süreci hızlandırdık. Gereken her adımı atarak kimseyi yıkıntılar altında bırakmayacak, kimseyi mağdur etmeyecek bir afet yönetimi yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu dönemin birlik, beraberlik ve dayanışma dönemi olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böyle bir dönemde hala basit, siyasi çıkar uğruna, çirkefçe hala burada olumsuz kampanyalar yürütmeyi ben şu anda hazmedemiyorum, bunun yanında üzerinde bulunan makamın sorumluluğu olmamış olsa bugün böyle konuşmam, çok daha farklı konuşurum" dedi.

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Dünyada eşine rastlanmayacak iki büyük depreme ardı ardına ne yazık ki 10 ilimizde maruz kaldık.

Hatay bu felaketten en çok etkilenen, en fazla yıkıma ve can kaybına uğrayan şehirlerimizin başında geliyor.

Az önce depremin merkezi Kahramanmaraş'ı ziyaret ettim. Oradaki durumun vahametini yakından gördüm.

Şimdi de Hatay'da şahit olduğumuz tablo oralardan pek de faklı değil.

Evvela depremin etkilediği 10 şehrimizin tamamındaki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum.

Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar temenni ediyorum. Vefat eden kardeşlerimin yakınlarına sabırlar diliyorum.

Depremin yaşandığı andan itibaren valiliklerimiz, bakanlarımız, bakanlıklarımız, kurumlarımız harekete geçerek vatandaşlarımızın yardımına koştular.

"TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER ETTİK"

Ülke genelinde AFAD'ımızın koordinasyonunda bu işlerin takibi devam etti, devam edecek. Şüphesiz işimiz kolay değil. 13,5 milyon insanımızın yaşadığı 500 kilometre çapında alanda etkili olan depremin büyüklüğü ve yaygınlığına bir de hava şartlarının zorluğu eklendi.

Devletin ve milletin tüm imkanlarını seferber ederek afet bölgesine yönlendirdik. Kamu personeli, sivil toplum kuruluşları, yurt dışından gelen afet ekibinden gönüllülere kadar arama kurtarmadan yardım faaliyetlerine kadar her konuda canla başla çalışıyor.

Ülkemizin diğer 71 vilayetin tamamında deprem bölgesindeki illerimize yardım konvoyu çıkartıldı. On binlerce insan deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza destek olmak için yollara düştü.

"BÖYLESİNE BİR DEPREME HAZIRLIKLI OLMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Eksiklikler var, şartlar ortada. Böylesine bir depreme hazırlıklı olabilmek mümkün değildir. İnşallah afetin yol açtığı yıkıntıları kaldıracağız, hiçbir vatandaşımızı sahipsiz de bırakmayacağız.

Deprem alanını afet bölgesi ilan ettik. Ayrıca 10 ilimizi kapsayan OHAL kararı alarak süreci hızlandırdık. Gereken her adımı atarak kimseyi yıkıntılar altında bırakmayacak, kimseyi mağdur etmeyecek bir afet yönetimi yürüteceğiz.

Bu dönem bir birlik, beraberlik, dayanışma dönemidir. Böyle bir dönemde hala basit, siyasi çıkar uğruna, çirkefçe hala burada olumsuz kampanyalar yürütmeyi ben şu anda hazzedemiyorum, bunun yanında üzerinde bulunan makamın sorumluluğu olmamış olsa bugün böyle konuşmam, çok daha farklı konuşurum.

Şu anda mevcut hükümet tüm imkanlarını seferber olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanı başta olmak üzere adımlarını atmış, tüm zedelere 10'ar bin lira verme kararını Kahramanmaraş'ta açıkladı.

Rabbim kimseyi böyle bir imtihanla sınamasın, ülkemizin yardımcısı olsun diyorum.

"60'I AŞKIN ÜLKEDEN DESTEK GELDİ"

Özellikle 60'ı aşkın ülkeden birçok destek ve yardımlar geliyor. Daha sonra hepsini ismen açıklayacağım. Azerbaycan başta olmak üzere İsrail, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt bütün bunlar da desteklerini vermiş durumda. Hala telefonla desteklerini vereceklerini sürekli ifade ediyorlar. Madden, nakdi, ayni yardımlarını gönderiyorlar.

AFAD'a bu konuyla ilgili olarak tüm Türkiye'de de kuruluşlar ayni, nakdi destek veriyorlar. Destek veren vatandaşlara şahsım, milletim adına çok çok teşekkür ederim.

Bugün bizim için sınama günüdür, bu millet bugüne kadar nasıl bunları sınayarak atlattıysa inşallah bunu da atlatacaktır. Kimse bundan endişe etmesin.

Türkiye genelinde vefat 9 bin 57. Hatay'da şu an itibariyle 3 bin 356. Yaralı sayısı 52 bin 979. Yıkılan bina sayısı 6 bin 444.

"HATAY'DA ASKER, JANDARMA YOK DİYE İFTİRA ATIYORLAR"

Şu an itibariyle Hatay'ımızda asker, jandarma, polis toplamda 21 bin 200 personel görev ifa ediyor. Bazı haysiyetsiz namussuz kişiler kampanya yaparak 'Hatay'da asker, jandarma, polis göremedik' gibi yalan yanlış iftiralar atıyor. Bizim askerimiz, jandarmamız, polisimiz şereflidir. Bu şerefsizlerin ağzına biz onları meze yaptırmayız.

9 bin 179 personel sağlık çalışanı burada akredite. 7 valimiz 12 kaymakamımız burada görevli. Burada 2 bin 749 yıkık bina sayımız var. 170 ekip ve 5 bini aşkın arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. 18 ülke buradalar. Arama kurtarma çalışmalarına katılıyorlar.

Bütünüyle vefat edenlere tekrar Allah'tan rahmet diliyorum, yaralı kardeşlerimize şifalar diliyorum.Hatay'da da üniversite hastanemiz bu akşamdan itibaren aktif olarak göreve katılacaktır. Sağ olun, var olun..."

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