Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan siyasi parti liderlerini kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu ayrı ayrı kabul etti. Her iki kabul de, basına kapalı gerçekleşti

Ajanslar Giriş: 03.06.2025 - 18:40 Güncelleme: 03.06.2025 - 18:40 facebook

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