Türkiye'den Pelosi'nin açıklamalarına tepki 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ermenistan ziyaretindeki açıklamalarına tepki gösterdi. — Fuat Oktay (@fuatoktay) September 19, 2022 Sosyal medya hesabından Pelosi'nin açıklamalarına yanıt veren Oktay, "ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Ermenistan ziyaretinde yaptığı, tarihi ve güncel gerçeklerle bağdaşmayan, iyi niyetten tamamen uzak, taraflı bakış açısını yansıtan ve diplomatik çabaları sabote eden açıklamalar asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumu sorumlu şekilde davranmaya davet eden Oktay şu açıklamalarda bulundu: "Beyaz Saray yönetimi, Ermeni diasporasının oylarına göz kırptığı açıkça belli olan Pelosi ve beraberindeki lobi destekli bir kaç siyasetçinin Karabağ sorununa ilişkin söylemlerinin ABD’nin resmi görüşünü yansıtıp yansıtmadığına açıklık getirmelidir. Bölgede kalıcı barış ve istikrara şiddetle ihtiyaç duyulan bir dönemde tüm uluslararası aktörleri hakkaniyetli, sağduyulu ve her şeyden önce de sorumlu şekilde davranmaya davet ediyorum." Oktay ayrıca, "30 yıldır haksız ve hukuksuz bir şekilde işgal altında tutulan anavatan topraklarını azat etmek için cansiparane bir mücadele veren Can Azerbaycan’ın yanında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

AZERBAYCAN'DAN TEPKİ Azerbaycan, Pelosi'nin Ermenistan ziyaretinde yaptığı açıklamalara, "ABD'nin iç siyasi gündeminin entrikalarının ve lobi çevrelerinin çıkarlarının, Ermenistan üzerinden Güney Kafkasya'ya taşınması kabul edilemez"." ifadeleriyle tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Pelosi'nin bölgedeki durumu çarpıtan açıklamalarının, Azerbaycan'da derin üzüntü ile karşılandığı, Azerbaycan'a yönelik asılsız ve haksız suçlamaların kabul edilemez olduğu belirtildi. Açıklamada, 12 Eylül'ü 13 Eylül'e bağlayan gece, sınırda meydana gelen çatışmanın Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik geniş çaplı askeri provokasyonu olduğu, bu provokasyonun Azerbaycan ordusu tarafından engellendiği, tüm sorumluluğun Erivan yönetimine ait olduğu kaydedildi. Pelosi'nin Ermeni yanlısı bir politikacı olarak bilindiği ve heyetinde Ermeni yanlısı kongre üyelerinin bulunmasının bunu doğrudan gösterdiğine işaret edilen açıklamada, "ABD'de Kongre ara seçimleri döneminin yaklaştığını göz önünde bulundurursak, Pelosi'nin bu ziyaretini iç siyasi gündemi ve ABD'deki Ermeni lobi çevrelerinin desteğini kazanmak için kullandığı görülüyor. ABD'nin iç siyasi gündeminin entrikalarının ve lobi çevrelerinin çıkarlarının, Ermenistan üzerinden Güney Kafkasya'ya taşınması kabul edilemez." ifadeleri yer aldı. Açıklamada, "adaletten bahseden Pelosi'nin, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırganlık politikası, Azerbaycan topraklarının yaklaşık 30 yıl işgal altında bulunması ve yüz binlerce Azerbaycanlıya karşı yapılan etnik temizlikle ilgili bugüne kadar herhangi bir tutum sergilemediği" vurgulandı. Pelosi'nin açıklamalarının, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik çabalara ciddi bir darbe niteliği taşıdığı ve bölgede gerginliğin tırmanmasına hizmet ettiği aktarıldı.