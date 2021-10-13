İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde 2021-2022 Akademik Yılı'nın açılışına ve Hazine Müzesi açılışına katıldı. Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünü kutlayan Oktay, üniversite bünyesinde bulunan Hazine Müzesi'nin hayırlı olması temennisinde bulundu. Oktay, ”Müzenin başta öğrencilerimiz olmak üzere çok sayıda ziyaretçinin uğrak yeri haline gelmesini temenni ediyorum. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin her binası, her fakültesi aslında geçmişin izlerini taşıyor ve tarihi yaşatıyor. İçinde bulunduğumuz bina da dâhil olmak üzere adeta bir müzeler avlusunda kurulmuş olan ASBÜ, öğrencilere, öğretim görevlilerine ve araştırmacılara daha ilk andan itibaren ilham vermektedir” dedi.

Dünyanın ilk üniversitelerine ev sahipliği yapan bu topraklarda yeşeren astronomi, geometri ve tıp gibi bilimlerin zengin bir sosyal bilim temelinde yükseldiğini kaydeden Oktay, ”Beytül Hikme'den Nizamiye Medreseleri'ne kadar dönemin ilim merkezlerinde öncelik her zaman toplum ve insan olmuş, hedef hakikat neyse onu bulup topluma kazandırmak olmuştur. Son çeyrek yüzyılda sosyo-politik yapı ve kurumlarda yaşanan dönüşümler, ekonomi normlarının değişmesi, çığır açan teknolojiler ve dijitalleşme toplum dinamiklerini doğrudan etkilemektedir. Günümüzde sosyal olguları anlamak, dönüşen yeni toplumsal tabloyu anlamlandırmak ve sınamalara doğru çözümler bulmak için sosyal bilimler her zamankinden daha da önemli hale gelmiştir" ifadelerini kullandı.

İnsanı temel alan sosyal bilimler alanında müstakil bir üniversitenin olmasının zamanın ruhunu anlamak açısından son derece önemli bulduğunu söyleyen Oktay, ”Türkiye'nin ilk sosyal bilimler üniversitesi olan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitemizin her fakültesiyle sadece ülkemizde değil, dünyada bilime yön vereceğine inanıyorum. Yükseköğretim, Cumhurbaşkanımız öncülüğünde üzerinde hassasiyetle durduğumuz ve en çok yatırım yaptığımız alanların başında geliyor. Bu anlamda eğitim en çok yatırım yaptığımız alanların başında gelmekte. OECD ülkeleri arasında yükseköğretim harcamalarına ayrılan pay ortalaması yüzde 1,4 iken, Türkiye'de yükseköğretim harcamalarına ayrılan payın milli gelire oranını yüzde 1,7'ye yükseltmiş durumdayız. Üniversiteleri ülkemizin dört bir yanında yaygınlaştırırken yükseköğretimde ihtisaslaşma ve güçlü akademik performansa özellikle önem veriyoruz" şeklinde konuştu.

"ÖĞRENCİLERE REKTÖRLERİM ARACININ ÖNÜNÜ KESTİRİP, GENÇLERİMZİ TERÖRE VE FİTNEYE ALET EDİYORLAR"

"Kalkınma yolunda önümüzdeki dönemde kat edeceğimiz mesafeleri, etkin üniversite-sanayi ve üniversite-toplum işbirliğiyle sağlayacağımıza inanıyoruz" diyen Oktay, "Tüm üniversitelerimizi idari kadrolarıyla, öğretim görevlileri ve öğrencisiyle bir aile olarak görüyor, başarının buradaki takım çalışması sonucunda yakalanabileceğini düşünüyoruz. Her bir öğrencimizin önce kendisi, ailesi ve geleceği için, sonra üniversitesi ve ülkemiz için sorumlulukları var" dedi.

Öğrencilere seslenen Oktay, "Sizlerden üniversitede bulunduğunuz her yeni gün bilimin, araştırmanın ve kendinizi geliştirmenin gücüne inanarak vaktinizi en verimli şekilde geçirmenizi bekliyoruz. Bu tarih kokan sınıflardan yayılan ilim ışığının ülkemizi ve dünyamızı aydınlatmasını, her çalışmanızın insanlık yararına olmasını diliyorum" diye konuştu.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara da tepki gösteren Oktay şunları kaydetti:

"Akademik nitelik ve üretimden yana attığımız adımların önünü kesemeyenler, öğrencilere rektörlerin aracının önünü kestirip, gençlerimizi teröre ve fitneye alet ediyorlar. Rektörünün aracının üzerinde tepinen bir şahıs öğrenci olamaz herhalde. Kurumlarımızın gençlerimize sahip çıkması sonucunda berrak zihinleri artık avlayamayıp, hücre evlerine götüremeyenler, barınma hezeyanı diye bir açıkhava tiyatrosu sahneledi. Çoğu öğrenci bile olmayan bu gruplar ömrünü kuru gürültüyle geçirirken, gözü gönlü okumakta ve hayata atılmakta olan gençlerimiz pek çok alanda başarıyla kariyer yolunda ilerlemektedir. Yurt, burs ve kredi gibi imkânlarla, araştırma ve değişim programlarıyla, kariyer yönlendirmesi ve staj destekleriyle biz üniversite öğrencilerimizin yanındayız.

Gençlerimizin eline taşları, sopaları değil, kitapları, kendi fikir dünyasından çıkan projeleri yakıştırıyoruz. Sevgili öğrenciler aklınızda temelsiz hevesler değil tüm insanlığa fayda sağlayacak fikirler, kendi zihin süzgecinizden geçirdiğiniz düşünceler olsun. Yüreğinizde daima cesaret ve inanç, önünüzde yüreğinizi koyacağınız hedefleriniz olsun. Bugüne kadar daima gençleri desteklemiş kadrolar olarak bizler her zaman sizin yanınızdayız."