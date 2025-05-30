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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 2025 yılı birinci çeyrek büyüme verilerini değerlendirdi - İş-Yaşam Haberleri

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 2025 yılı birinci çeyrek büyüme verilerini değerlendirdi

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Birinci çeyrek büyüme verileri, dengeli büyüme modelimize uygun olarak ekonomimizin dirençli yapısını ve sürdürülebilir büyüme patikasındaki kararlılığımızı ortaya koymaktadır." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 19:18 Güncelleme: 30.05.2025 - 19:18
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından "Küresel düzeyde korumacılık eğilimlerinin yükseldiği, belirsizliklerin arttığı ve büyüme perspektifinin zayıfladığı bir ortamda Türkiye ekonomisi dinamizmini sürdürüyor." notuyla yaptığı açıklamada, 2025 yılı ilk çeyrek büyüme verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Türkiye ekonomisi 2025 yılının birinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2 büyürken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış yıllık çeyreklik büyümenin yüzde 2,7 olarak gerçekleştiğini belirten Yılmaz, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ekonomik büyümenin, 2024 yılının son çeyreğindeki pozitif eğilimini 2025 yılında da sürdürerek ekonominin dayanıklılığını ortaya koyduğunu bildirdi.

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        Yılmaz, siyasi istikrar ve öngörülebilirlik çerçevesinde büyüme performansının 19 çeyrektir kesintisiz devam ettiğine dikkati çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

        "Enflasyonla mücadele kapsamında yürütülen politikaların dengelenme sürecine olan katkısı sürerken, makroekonomik istikrarı güçlendirecek şekilde iç talepte sürdürülebilir bir artış gözlenmektedir. 2025 yılı birinci çeyreğinde toplam tüketim büyümesi yüzde 1,9 oranında kaydedilirken, sabit sermaye yatırımlarının büyümesi ise yüzde 2,1 oranında gerçekleşmiştir. Kamu tüketimindeki artış ise yüzde 1,2 seviyesinde tutulmuştur. Bu oranlar, enflasyonla mücadele kapsamında aldığımız kararların yansıması olarak ortaya çıkmaktadır. Mali disipline verdiğimiz önemi ve sıkılaştırıcı politikalardan yatırımların görece daha az etkilenmesi yönündeki çabalarımızı bu rakamlar desteklemektedir."

        2025 yılı birinci çeyreğinde net mal ve hizmet ihracatının büyümeyi sınırlı oranda aşağı çektiğini belirten Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Enerji ithalatındaki artış ve zayıf dış talep koşullarından kaynaklanan bu durum beklentilerimiz dahilindedir ve programımız açısından önemli bir risk unsuru olarak değerlendirilmemektedir. Üretim yönüyle değerlendirildiğinde, 2025 yılı birinci çeyreğinde inşaat dahil hizmetler sektörü yüzde 3,4 artarken, tarım sektörü yüzde 2 oranında, sanayi sektörü ise iş günü kayıplarının etkisiyle yüzde 1,8 oranında azalmıştır."

        2025 yılı birinci çeyreğinde yıllıklandırılmış milli gelirin 1,371 trilyon dolar seviyesine ulaştığına işaret eden Yılmaz, ekonominin istikrarlı büyümesiyle beraber iş gücü piyasasında güçlü görünümün sürdürüldüğünü vurguladı.

        Yılmaz, 2025 yılı nisan ayında yüzde 8,6 ile bir önceki aya göre bir miktar artmış olsa da işsizlik oranının 24 aydır tek haneli seviyelerde seyrettiğini belirterek, "Ayrıca, 2025 yılının ilk çeyreğinde yüzde 38,7 oranıyla iş gücü ödemelerinin milli gelir içindeki oranı da artmaya devam etmektedir. Birinci çeyrek büyüme verileri, dengeli büyüme modelimize uygun olarak ekonomimizin dirençli yapısını ve sürdürülebilir büyüme patikasındaki kararlılığımızı ortaya koymaktadır. Önümüzdeki dönemde dezenflasyon sürecinin kesintisiz sürmesine yönelik kararlı duruşumuzu korurken; yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı politikalarımızı da güçlendirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

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