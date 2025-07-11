Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan terör örgütü PKKnın silahları teslimine ilişkin açıklama:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın silahları teslimine ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye Yüzyılı Vizyonu ve iç cepheyi güçlendirme vurgusu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı ile başlayan "Terörsüz Türkiye" sürecinin yeni bir aşamaya geçtiğini belirtti.

Milli değerleri, birliği ve ülkenin medeniyet birikimini esas alan bu sürecin, milletin nezdinde güçlü bir karşılık bulduğunu ifade eden Yılmaz, "Bugün kurucusunun çağrısı üzerine kendisini feshetme kararı alan terör örgütünün silah bırakmaya başlamasıyla birlikte, büyük bir kararlılıkla sürdürdüğümüz 'Terörsüz Türkiye' hedefimizde kritik bir eşiği daha geride bırakıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde kurulması öngörülen Komisyonda, farklı partilerin katkısı ile silah bırakma ve fesih sürecinin gerektirebileceği düzenlemelerin ele alınacağını belirten Yılmaz, şunları kaydetti: