Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan terör örgütü PKKnın silahları teslimine ilişkin açıklama:

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan terör örgütü PKKnın silahları teslimine ilişkin açıklama:

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Terör örgütünün silah bırakmaya başlamasıyla birlikte, büyük bir kararlılıkla sürdürdüğümüz 'Terörsüz Türkiye' hedefimizde kritik bir eşiği daha geride bırakıyoruz" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 22:24 Güncelleme: 11.07.2025 - 22:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Terörsüz Türkiye'de yeni aşama'
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın silahları teslimine ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye Yüzyılı Vizyonu ve iç cepheyi güçlendirme vurgusu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı ile başlayan "Terörsüz Türkiye" sürecinin yeni bir aşamaya geçtiğini belirtti.

        Milli değerleri, birliği ve ülkenin medeniyet birikimini esas alan bu sürecin, milletin nezdinde güçlü bir karşılık bulduğunu ifade eden Yılmaz, "Bugün kurucusunun çağrısı üzerine kendisini feshetme kararı alan terör örgütünün silah bırakmaya başlamasıyla birlikte, büyük bir kararlılıkla sürdürdüğümüz 'Terörsüz Türkiye' hedefimizde kritik bir eşiği daha geride bırakıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Türkiye Büyük Millet Meclisinde kurulması öngörülen Komisyonda, farklı partilerin katkısı ile silah bırakma ve fesih sürecinin gerektirebileceği düzenlemelerin ele alınacağını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Bu gelişme, sadece bir güvenlik meselesinin çözümü değil, 86 milyon insanımızın tamamının huzur içinde yaşayacağı, çocuklarımızın umutla geleceğe bakacağı bir Türkiye idealinin tahkimidir. Bölgemizde yerli ve milli akılla sorun çözme kapasitesinin ortaya konması ve güvenin kalıcı biçimde tesis edilmesiyle birlikte, emperyalist tuzaklar da boşa düşürülmüş olacaktır. Sürecin başarıyla tamamlanmasıyla, başta ekonomik canlanma olmak üzere, sosyal kalkınma da hızlanacaktır. Terörün gündemden çıktığı bir ortamda, demokratik siyaset güçlenecek, demokrasimizin standartları yükselecektir.

        Bu vesileyle, milli birliğimiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu tarihi sürecin başarıyla yürütülmesinde görev üstlenen tüm güvenlik ve istihbarat birimlerimize, ilgili kurumlarımıza ve tüm yetkililerimize teşekkür ediyoruz. Ülkemizin terör belasından kurtulmasını istemeyen odakların yapabileceği dezenformasyon ve provokasyonlara karşı uyanık bir şekilde, nihai hedefine ulaşıncaya kadar süreci hassasiyetle izlemeye ve ilerletmeye devam edeceğiz."

        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #cevdet yılmaz
        #Terörsüz Türkiye
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
        Silah bırakma süreci dış basında
        Silah bırakma süreci dış basında
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Orkun Kökçü'nün geliş tarihi belli oldu!
        Orkun Kökçü'nün geliş tarihi belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Barça ve B.Münih peşinde!
        Barça ve B.Münih peşinde!
        "ABD'den silah tedariki başladı"
        "ABD'den silah tedariki başladı"
        Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
        Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
        Özel: Partimiz barışın yanındadır
        Özel: Partimiz barışın yanındadır
        Kyle Walker-Peters, Beşiktaş'ta!
        Kyle Walker-Peters, Beşiktaş'ta!
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        AK Partili Çelik: Kritik eşik geçilmiştir
        AK Partili Çelik: Kritik eşik geçilmiştir
        Napoli'den Galatasaray'a bir kez daha ret!
        Napoli'den Galatasaray'a bir kez daha ret!
        143 bin müşterinin verileri çalındı!
        143 bin müşterinin verileri çalındı!
        Halil Ergün: Kendimizi güvende hissettik
        Halil Ergün: Kendimizi güvende hissettik
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Kaçak iskeleyi kendisi yıktı
        Kaçak iskeleyi kendisi yıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası