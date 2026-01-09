Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Sıkı para politikasındaki sağlam duruş devam edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda bir sunum gerçekleştiren Yılmaz, ekonomi hedefleri ve yapılan çalışmalar hakkında genel değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, sunum sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cevdet Yılmaz "Genel tabloya baktığımız zaman, dünya büyümesi ortalama yüzde 3.5 olmuş. Türkiye'nin ortalama büyümesi yüzde 5.4 olmuş . Bunun anlamı şu; Türkiye her yıl dünyadan 1.9 puan daha fazla büyümüş. Dünya ekonomisinde aldığımız pay yükselmiş. Enflasyondaki düşüşe baktığınızda, TÜFE'de 30.9'a geldik. Temel mallar dediğimiz mallarda yüzde 17.7'ye geldik. Bazen soruyorlar vatandaşımız ne zaman hissedecek diye, temel mallarda artık bunu hisseder hale geldik. Hizmet sektöründe de çok ciddi bir düşüş var, 95,9'dan, yüzde 44'e gerilemişiz.

"YÜZDE 1,4 CİVARINDA CARİ AÇIK BEKLİYORUZ"

Yılmaz "Son dönemde ciddi anlamda bir cari açık düşüşü oldu ve bu yıl yüzde 1,4 civarında cari açık bekliyoruz. Bundan sonraki yıllarda benzer seviyelerde, yüzde 1'e doğru inen bir beklentimiz var." dedi.

Yılmaz "Önümüzdeki dönem özellikle beklentiler kanalıyla bir iyileşme sağlanması yüzde 20'nin altına inme hedefimize büyük destek olacaktır. Reel sektör piyasa katılımcılarına biraz yakınsarsa bu durum enflasyonla mücadelemize büyük güç verecektir. Önümüzdeki dönem beklentiler kanalına daha fazla yoğunlaşacağız" dedi.

Yılmaz "Özellikle 2020-24 dönemine dikkatinizi çekmek isterim. Pandemi sonrası ekonomi dönemi diyebiliriz buna. Hem dünya ekonomisinin hem Türkiye ekonomisinin performansına baktığımızda kümülatif olarak bu beş yılda 2020-24 döneminde Türkiye ekonomisi 30 puan büyümüş yani 2019'u 100 olarak kabul ederseniz 2020-24 döneminde 130 olmuş, dünya ekonomisi ise 115 olmuş. Son 5 yılda dünyanın iki katı kadar daha fazla büyümüşüz. Bu zorlu bir dönem, dünyanın ekonomik performansının da düştüğü bir dönem. Türkiye bu dönemi en iyi yöneten ülkelerden biri oldu. Kim ne derse desin rakamlar ortada, dünya ile mukayese ettiğimiz zaman çok daha iyi yöneten bir ülke olduğumuzu rahatlıkla ifade edebiliriz" dedi. "HEDEFLER ÖNEMLİ ORANDA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR" Yılmaz, "2025 yılını temel olarak değerlendirirsek, temel makroekonomik göstergelerimizde öngörü ve hedefler önemli oranda gerçekleştirilmiştir. Hedefler yüzde 100, nokta atışı tutar mı? Böyle bakmamak lazım. Hedefin çevresinde bir yerdeyseniz hedefinizi büyük oranda yakalamışsınız demektir. İstikamet önemlidir. Yani çizdiğiniz hedeflere doğru mu gidiyorsunuz? Onlardan bir sapma mı var? Buna bakmak lazım." ifadelerini kullandı.