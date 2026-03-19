Cumhurbaşkanlığı atamaları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, bakanlıklarda, üst düzey kamu kurumlarında, elçiliklerde ve üniversite rektörlüklerinde atama ve görevden alımlar gerçekleşti. Atananlar ve görevden alınanlar şu şekilde;

ADALET BAKANLIĞINDA ATAMALAR

Ceza İşleri Genel Müdürü Oğuzhan Yaşar, Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Personel Genel Müdürü Yusuf Soner Çiftçioğlu, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Abdurrahim Taş, Bilgi İşlem Genel Müdürü Servet Gül, Teftiş Kurulu Başkanı Cihan Yıldız, İcra İşleri Dairesi Başkanı Hasan Özçelik, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı İbrahim Çetin, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı Meral Gökkaya, görevden alındı.

Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne Hazım Aslancı, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne Erdinç Avşar, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne Çelebi Yılmaz, Personel Genel Müdürlüğüne Cahit Cihad Sarı, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mücahit Gülşen, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne Mehmet Murat Tuzcu, Teftiş Kurulu Başkanlığına Murat Gülaç, İcra İşleri Dairesi Başkanlığına Yusuf Kılıç, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Murat Akınbingöl, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Berkay Altuğ, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığına Metin Yıldırım, atandı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINDA ATAMALAR

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara görevden alındı ve bu suretle boşalan Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Hasan Basri Alagöz atandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına ise Samiye Korkmaz getirildi.

BÜYÜKELÇİLİKLERDE ATAMALAR

El Salvador Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Letonya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Şule Öztunç, Letonya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Protokol ve Diplomatik İşlemler Genel Müdürü Ahmet Cemil Miroğlu, Kolombiya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Malezya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Emir Salim Yüksel, Kamboçya Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mesut Özcan atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığına, Neşat Onur Şanlı atandı.

Ayrıca karara göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünde açık bulunan 5. Bölge Müdürlüğüne Kemal Can, 6. Bölge Müdürlüğüne Hakan Mumcuoğlu, 9. Bölge Müdürlüğüne Ahmet Çörtük, 10. Bölge Müdürlüğüne Ali Bozkurt, 13. Bölge Müdürlüğüne Akif Ümüzer, 14. Bölge Müdürlüğüne Melikunnas Özkaya, 2. Bölge Müdürlüğüne Hacı Ahmet Çiçek, 11. Bölge Müdürlüğüne Resul Doğan getirildi.

TİCARET BAKANLIĞINDA ATAMALAR

İthalat Genel Müdür Yardımcısı Burak Güreşci, görevden alındı.

Gümrükler Genel Müdür Yardımcılıklarına Ahmet Akdemir ve Yakup Sefer, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcılıklarına İsmail Hak ve Veysel Çiftci, Personel Genel Müdür Yardımcılığına Buğrahan Manav, atanırken, Ticaret Bakanlığında açık bulunan, Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Mehmet Yapıcı, Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Şenol Alkan, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Ali Topçu getirildi.

REKTÖRLÜKLERDE ATAMALAR

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Şebnem Kavaklı, Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ayşe Başar, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Küçük atandı.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ise Yaşar Ciğer atandı.

