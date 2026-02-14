Canlı
Habertürk
Habertürk
        Cumhurbaşkanlığı atamaları Resmi Gazete'de | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanlığı atamaları Resmi Gazete'de

        Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 00:33 Güncelleme: 14.02.2026 - 00:33
        Cumhurbaşkanlığı atamaları Resmi Gazete'de
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan atama kararlarına göre, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği'ne İkili İlişkiler Genel Müdürü İhsan Mustafa Yurdakul, Senegal Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Güney ve Batı Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu atandı.

        Ayrıca karara göre, Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Tuba Korkmaz görevden alındı ve bu suretle boşalan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne Ünal Eryılmaz atandı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

