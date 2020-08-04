AA

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu bugün toplandı.

Toplantının ardından Kurul'un Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Kurulumuz bugün gerçekleştirilen toplantıda bazı üniversitelerimiz bünyesinde açılmış bulunan açıköğretim psikoloji lisans programları hakkındaki görüş ve değerlendirmelerini içeren ön raporunu tamamlayarak, Sayın Cumhurbaşkanımıza arz etmiştir." ifadesine yer verildi.

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜNÜN AÇILMASI PSİKOLOGLARI İSYAN ETTİRDİ

İstanbul Üniversitesi'nde Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde Psikoloji Lisans Programının listelenmesi psikologları isyan ettirmişti.

Türkiye Psikologlar Derneği'nden yapılan açıklamada, "Açık öğretimde psikoloji lisans programı uygulaması, psikoloji bilimi ve evrensel yükseköğrenim ilkeleri uyarınca mümkün ve kabul edilebilir değildir" denildi. Psikologlar bu durumu halk sağlığı için bir tehdit olarak gördüklerini dile getirilmişti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu ile ilgili bir rapor hazırlanması için talimat verdiğini duyurmuştu.