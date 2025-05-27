Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 27 Mayıs darbesine ilişkin paylaşım - Güncel haberler

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 27 Mayıs darbesine ilişkin paylaşım

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen kararlı mücadele sayesinde, darbeci zihniyet bugün tarihin karanlık sayfalarına mahkum edilmiştir. Bu bilinçle, tarihi hafızamızı diri tutmaya, milletin iradesini, hukukunu ve onurunu korumaya kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 21:27 Güncelleme: 27.05.2025 - 21:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Altun'dan 27 Mayıs darbesine ilişkin paylaşım
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, 27 Mayıs darbesinin Türk demokrasi tarihinin en karanlık ve utanç verici sayfalarından biri olduğunu belirtti.

        "Yeter, söz milletindir" diyerek tek parti iradesine son veren, millet iradesini iktidara taşıyan seçilmiş Başbakan Adnan Menderes ve yol arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan'ın idam edilmesinin milli iradeye vurulan ağır bir darbe olduğunu aktaran Altun, şunları kaydetti:

        "Bu darbe, sadece Başbakanı ve bakanları değil, milletin bizatihi iradesini de darağacına sürüklemiştir. Nitekim demokrasimizin yeniden ayağa kalkması, vesayet odaklarının etkisizleştirilmesi ve millet egemenliğinin hakim kılınması, uzun yıllar süren büyük mücadelelerin sonucunda mümkün olmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen kararlı mücadele sayesinde, darbeci zihniyet bugün tarihin karanlık sayfalarına mahkum edilmiştir. Bu bilinçle, tarihi hafızamızı diri tutmaya, milletin iradesini, hukukunu ve onurunu korumaya kararlılıkla devam edeceğiz. 27 Mayıs'ı unutmadık, unutturmayacağız. Bu düşüncelerle merhum Başbakanımız Adnan Menderes'i, yol arkadaşları Hasan Polatkan'ı, Fatin Rüştü Zorlu'yu ve tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle ve duayla yad ediyor, her türlü darbeyi lanetliyorum."

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Fahrettin Altun
        #son dakika
        #son dakika haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!
        Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        "Berke'yi çok beğeniyorum"
        "Berke'yi çok beğeniyorum"
        Papara kilit!
        Papara kilit!
        Ütü ile öldürdü: Diğer yarımı kaybettim
        Ütü ile öldürdü: Diğer yarımı kaybettim
        Kral Charles'tan Kanada'ya önemli ziyaret
        Kral Charles'tan Kanada'ya önemli ziyaret
        'Kademeli vize' daha etkin uygulanacak
        'Kademeli vize' daha etkin uygulanacak
        Trump: Putin ateşle oynuyor
        Trump: Putin ateşle oynuyor
        "Kobe Bryant'a verdiğim sözü tuttum"
        "Kobe Bryant'a verdiğim sözü tuttum"
        Çin'de bir fabrikada patlama: 5 ölü
        Çin'de bir fabrikada patlama: 5 ölü
        27 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        27 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Hapis cezası aldı
        Hapis cezası aldı
        Topçular Kulübü'nün 2. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 2. bölümü yayında!
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"