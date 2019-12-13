Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Edebiyat', 'Müzik', 'Sinema', 'Resim', 'Geleneksel Sanatlar', 'Mimarlık', 'Sosyal Bilimler' ve 'Vefa' dalında sahiplerine verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasına "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine hoş geldiniz" diyerek ödül kazananları tebrik etti. Erdoğan, kimlerin ödüllendirileceğine Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'nun karar verdiğini söyledi.

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. İskender Pala

Fecir Alptekin

Prof. Dr. Ümit Meriç

Mehmet Özçay

Hülya Koçyiğit

H. Hümeyra Şahin

Nuri Pakdil (Edebiyat Ödülü)

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

İlk şiirleri ve deneme yazıları Kahramanmaraş'ta Demokrasiye Hizmet Gazetesi'nde yayımlandı.

Hamle adında bir dergi çıkardı.

Edebiyat Dergisi Yayınları'nı kurdu.

Devrim Erbil (Resim Ödülü)

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü'nde öğrenim gördü.

Halil Dikmen ve Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun öğrencisi oldu.

Çeşitli ülkelerde araştırma ve incelemelerde bulundu.

Fuat Başar (Geleneksel Sanatlar Ödülü)

Tıp tahsili yaparken hüsn-ü hat ile meşgul olmaya başladı.

Ebru sanatına da ilgi duyarak Mustafa Düzgünman'dan eğitim aldı.

Bir yandan müzik ve edebiyatla da ilgilenerek şiirler yazdı.

Yazı, ebru ve şiir alanlarında çok sayıda öğrenci yetiştirdi.

Türkiye'de ve yurt dışında birçok sergi açtı.

Sanatçı hat ve ebru sanatlarının sevilmesi ve yaygınlaşması için emek verdi.

Mesut Uçakan (Sinema Ödülü)

Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu Sinema Televizyon Bölümü'nden mezun oldu.

Mutlak Fikir Estetiği ve Sinema adlı dergiyi çıkardı.

15 sinema filmi, 6 belgesel film ve 3 TV dizisinin senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptı.

Prof. Dr. Doğan Kuban (Mimarlık Ödülü)

İtalya'ya giderek Rönesans mimarlığı üzerinde çalıştı.

Fulbright bursuyla konuk öğretim görevlisi olarak ABD'deki Michigan Üniversitesi'nde çalışmalar yaptı.

Harvard Üniversitesi'nin bursuyla Washington'daki Dumbarton Oaks Araştırma Kütüphanesi ve Koleksiyonu'nda çalıştı.

Anadolu Türk Mimarlığının Kaynak ve Sorunları adlı çalışmasıyla profesör oldu.

İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde dekanlık yaptı.

İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Enstitüsü'nün kurulması için çalıştı.

Ahmet Yaşar Ocak (Sosyal Bilimler Ödülü)

İstanbul İlahiyat Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde öğrenim gördü.

Doktorasını Strasbourg Üniversitesi'nde, doçentlik ve profesörlüğünü ise Hacettepe Üniversitesi Tarih bölümünde yaptı.

TOBB ETÜ Tarih Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor.

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Merkezi Başkanlığı'nda bulundu.

MFÖ (Müzik Ödülü)

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur tarafından 1980'de kuruldu.

1985 'Diday Diday Day' ile 1988'de ise 'Sufi' ile Türkiye'yi Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil etti.

Stüdyo Albümü: 11

Konser Albümü: 1

45'lik: 3

Toplama Albümleri: 2

Katıldıkları Albüm: 1

Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun (Vefa Ödülü)

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktorasını Yakın Çağ Tarihi Anabilim dalında tamamladı.

Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi sahasında tarih doçenti, Marmara Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi'nde Yakın Çağ Tarihi Ana Bilim Dalında profesör oldu.

Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, Türk Siyasi Tarihi, Cumhuriyet Dönemi Eğitim ve Kültür Politikaları, Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi, Osmanlı Coğrafyası Kültür ve Siyasi Tarihi, Bizans ve Batı Avrupa Tarihi, Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi, Yeni ve Yakınçağ Avrupa Tarihi, İstanbul'un Tarihi Mekânları, Tarih Öğretiminde Müzelerin Rolü dersleri verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ. Genel Müdür Danışmanı olarak Miniatürk Projesi'nin hazırlanmasında görev aldı.

Ayasofya'da kapsamlı restorasyon faaliyetleri, içindekilerle birlikte etrafındaki Osmanlı eserleriyle ilgili koruma / onarma çalışmaları yaptı.

Topkapı Sarayı'nda 'Saray Dersleri' düzenledi.

Kutsal Emanetler Dairesi'nde geleneksel Ramazan ayı etkinlikleri ile Muharrem ayında aşure programları icra ettirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda bakan yardımcılığı görevinde bulundu.

Müsteşarlık döneminde Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı kuruldu.

Kitapları;

* İstanbul'da Yaşama Sanatı

* Nil'den Tuna'ya Osmanlı Yazıları

* Tuna Güzellemesi

* Osmanlı Coğrafyası'na Yolculuk

* Boğaziçi'nde Kırk Yılım

* Ayasofya Müzesi Kültür Envanteri

* Şehir ve Kültür: İstanbul

* İncir Çekirdeği: Hereke'den Çıktım Yola

* Medeniyet Köprüsü Beş Şehirli