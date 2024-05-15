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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi'ne yönelik genelge

        'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi'ne yönelik Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi"ne yönelik genelge Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 02:45 Güncelleme: 15.05.2024 - 02:46
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        Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi'ne yönelik genelge
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        Genelgeye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı (2024-2028)" hazırlandı.

        AA'nın haberine göre; Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nın etkin bir şekilde uygulanması ve izlenmesi için Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu teşkil ettirildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş başkanlığındaki kurul, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanları ile Diyanet İşleri Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor, Hazine ve Maliye, Kültür ve Turizm, Milli Savunma, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Ticaret ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının ilgili bakan yardımcıları, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ve Türkiye Belediyeler Birliğinin karar vermeye yetkili üst düzey temsilcilerinden oluşturuldu.

        Kurul, aileye yönelik sorunların tespiti ve çözüm önerileri geliştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak üzere ilgili temsilcilerin ve uzmanların katılımıyla çalışma grupları oluşturabilecek.

        Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nın uygulanması ve izlenmesini teminen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Yıllık Faaliyet Planı" hazırlanacak. Bunun yerel düzeyde etkinliğinin artırılması amacıyla da tüm illerde "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Koordinasyon Kurulu" oluşturulacak.

        Bu kapsamda valiliklerin himayesinde aile ve sosyal hizmetler il müdürlükleri koordinasyonunda "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı" ve "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Yıllık Faaliyet Planı" hazırlanacak.

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        #Resmi Gazete
        #Cumhurbaşkanlığı genelgesi
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