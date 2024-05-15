Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi'ne yönelik genelge

Genelgeye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı (2024-2028)" hazırlandı.

AA'nın haberine göre; Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nın etkin bir şekilde uygulanması ve izlenmesi için Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu teşkil ettirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş başkanlığındaki kurul, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanları ile Diyanet İşleri Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor, Hazine ve Maliye, Kültür ve Turizm, Milli Savunma, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Ticaret ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının ilgili bakan yardımcıları, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ve Türkiye Belediyeler Birliğinin karar vermeye yetkili üst düzey temsilcilerinden oluşturuldu.