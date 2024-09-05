Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 31 yıl sonra onur konuğu

Güney Kore Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Kore Uluslararası Kültürel Değişim Vakfı (KOFICE) tarafından desteklenen Uluslararası Klasik Müzik Günleri'ne bu yıl Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası davet edildi.

En son 1993'te konser vermek üzere gittiği Güney Kore'ye 31 yıl sonra onur konuğu olarak davet edilen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, ülkeler arası kültürel işbirliği açısından önem taşıyan, 31 Ağustos - 5 Eylül tarihlerindeki Uluslararası Klasik Müzik Günleri'nde konser vererek Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etti. Chucheon şehrinde bulunan Kültür ve Sanat Merkezi Konser Salonu'nda, bugün orkestra Şefi Cemi'i Can Deliorman yönetiminde verilen konserde, 2019'da Hong Kong Uluslararası Piyano Yarışması'nda birincilik ödülü ve daha birçok uluslararası yarışmada da ödüller kazanan Honggi Kim, solist olarak yer aldı. REKLAM