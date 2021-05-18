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HaberlerGündemSON DAKİKA! Türkiye Rusya uçuşları ne olacak? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın açıkladı
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Bakan Ersoy'dan Rusya açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya temaslarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 1 Haziran'da sona erecek uçuş yasağı ile ilgili Rus tarafıyla yapılan görüşmelere ilişkin bilgi veren iki isim bir takvim olduğunu ve Rusların konuyu yerinde gözlemleyeceklerini bildirdi

SON DAKİKA! Türkiye Rusya uçuşları ne olacak? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın açıkladı
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile geldiği Rusya'nın başkenti Moskova'da, muhataplarıyla yaptığı görüşme sonrasında Vnukovo Havaalanı'nda açıklamalarda bulundu.

Rus yetkililerin, Türkiye'deki kapanma, şimdiki kademeli açılma ile ilgili süreci ve vaka sayılarını yakından takip ettiğini aktaran Kalın, "Alınan tedbirler netice veriyor. En yakın sürede hem Rus aşısının Türkiye'ye gelmesiyle ilgili hem de turizm sezonunun, uçuşların başlaması ile ilgili atılacak adımlar ve sürecin hızlandırılması konularında mutabakat sağladık. Önümüzde, yakın vadede bir takvim var. Atılacak adımları, birlikte yakın bir şekilde takip edeceğiz" diye konuştu.

"YERİNDE GÖZLEYECEKLER"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Türkiye ile Rusya arasında kısıtlanan hava trafiğine ilişkin temaslarda bulunduklarını kaydederek, “Raporların değerlendirilmesi sonucunda bize en kısa süre içerisinde döneceklerini söylediler. Raporların değerlendirilmesinin ardından Türkiye’de yerinde gözlemlemeyle ilgili bize hemen bir ziyaret tarihi verecekler. Çok kısa bir sürede netleşecektir” dedi.

Ersoy, Rus yetkililerin, Türkiye’de düşen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını ve iyi gidişatın farkında olduklarının altını çizerek “Vaka sayılarındaki düşüşü, iyi gidişatı görmemiş olsalardı yerinde gözlemleme talepleri olmazdı. Bizim hava trafiğinin tekrar açılmasıyla ilgili talebimizi olumlu karşılıyorlar. Sadece yerinde gözlemleyip nihai kararı vermek için biraz süre istediler” değerlendirmesinde bulundu.

30 HAZİRAN İDDİASI

Türkiye'de artan koronavirüs vakalarının ardından Rusya, Nisan ortasında aldığı kararla Türkiye'ye uçuşları 1 Haziran'a kadar durdurma kararı almıştı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Bakan Ersoy'un Rusya temaslarının sürdüğü sırada bir Rus havayolu şirketine ait olduğu öne sürülen yazışma internette dolaştı. Söz konusu belgeye göre Rusya'nın 2 Haziran'da sona erecek uçuş yasağını 30 Haziran'a kadar uzatacağı bilgisi yer alıyordu. Turizm Bakanlığı kaynakları belgenin doğruluğunu teyit etmezken bu konuda alınan bir kararın olmadığını bildirdi. THY'ye de bu konuda bir bildirim yapılmadığı öğrenildi.

EN BÜYÜK GELİR RUSLARDAN

Türkiye'nin turizm gelirlerinin önemli bölümünü Rus turistler getiriyor. Yılda 7 milyon Rus turist Türkiye'ye geliyor. Türkiye, 2019 rakamlarına göre Rus turistlerden yılda 5 milyar dolar gelir elde ediyordu.

RUS DEVLET AJANSI'NDAN YALANLAMA

Rus Devlet Ajansı RİA, “Rusya’nın Türkiye’ye uçuş yasağını 30 Haziran'a kadar uzatıldığı” ile ilgili yaptığı haberi yalanladı.

Konuyla ilgili kesin kararın bu hafta açıklanması bekleniyor.

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