1923 yılı Cumhuriyetimizin kuruluşunu ifade etmekle birlikte aynı zamanda Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun da kurulduğu yıl. Yani Cumhuriyetimizle yaşıt bir Bisiklet Federasyonu var. Bisikletin köklerinin bu kadar geriye dayandığı ülkemizin güzide yarışı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu da 60. yaşını kutluyor.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 60. Yıl Parkuru:

1. Etap: 27 Nisan Pazar Antalya- Antalya (132 km)

2. Etap: 28 Nisan Pazartesi Kemer- Kalkan (167.4 km)

3. Etap: 29 Nisan Salı Fethiye- Marmaris (175.9 km)

4. Etap: 30 Nisan Çarşamba Marmaris- Akyaka (Kıran) (115.4 km)

5. Etap: 1 Mayıs Perşembe Marmaris - Aydın (151 km)

6. Etap: 2 Mayıs Cuma Selçuk (İsabey) - Selçuk (Meryemana) (161.4 km)

7. Etap: 3 Mayıs Cumartesi Selçuk - Çeşme (144.2 km)

8. Etap: 4 Mayıs Pazar Çeşme - İzmir (105.7 km)

İSTANBUL YERİNE İZMİR’DE FİNAL

27 Nisan’da Antalya’da başlayacak tur, 4 Mayıs’ta İzmir’de son bulacak. Bu start-finiş en son 1995’te çizilmişti. Turun rotaları her yıl küçük büyük farklar gösterse de finalin İstanbul’da olmasına alışmıştık. Yıllar içinde daha da büyüyen İstanbul’da trafiği kapatıp bisiklet yarışı organize etmenin zorluğunun yanında son yıllardaki yağış sürprizleri de final etaplarını nötralize ediyordu. Yani bir sprint mücadelesi yerine sporcuların finiş çizgisine birlikte geldiği bir geçit töreni izliyorduk adeta. İzmir kararı bu nedenle birçok otorite tarafından yerinde bulunuyor. Ayrıca Antalya çevresinden başlayıp Marmaris’e uğrayan ve İzmir’e uzanan turun son etabı için uçakla İstanbul’a geliyordu takımlar. Sporcuların, bisikletlerin ve tüm ekipmanın bu kadar kısa sürede taşınması takımlara ve sporculara da yorgunluk yüklüyordu ister istemez. Böylesine bir transferin olmayacağı turun, hemen herkesi memnun edeceğini söylemek mümkün.