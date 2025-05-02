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        Haberler Spor Diğer Bisiklet Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 6. etabını Harold Martin Lopez kazandı! - Diğer Haberleri

        Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 6. etabını Harold Martin Lopez kazandı!

        60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025) altıncı etabını XDS Astana takımından Ekvadorlu sporcu Harold Martin Lopez kazandı. Genel klasmanda liderliğini sürdüren XDS Astana takımından Hollandalı sporcu Wout Poels, turkuaz mayoyu giymeye devam edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 16:51 Güncelleme: 02.05.2025 - 16:51
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        TUR 2025'in 6. etabını Martin Lopez kazandı!
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        60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025) altıncı etabını XDS Astana takımından Ekvadorlu sporcu Harold Martin Lopez kazandı.

        Selçuk (İsabey) ile Selçuk (Meryem Ana) arasındaki etapta bisikletçiler, rüzgarlı bir havada 156 kilometre pedal çevirdi.

        TUR 2025'in beşinci etabı olan Marmaris-Aydın, şiddetli yağış sebebiyle başladıktan kısa bir süre sonra iptal edilmişti. Bir gün aradan sonra tekrar başlayan TUR 2025'in altıncı etabını 24 yaşındaki Harold Martin Lopez, 3 saat 32 dakika 55 saniyeyle birinci sırada bitirdi.

        Etapta XDS Astana takımından Hollandalı bisikletçi Wout Poels ikinci, Uno-X Mobility takımından Norveçli sporcu Johannes Kulset ise üçüncü sırayı aldı.

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        POELS LİDERLİĞİNİ KORUDU

        Genel klasmanda liderliğini sürdüren XDS Astana takımından Hollandalı sporcu Wout Poels, turkuaz mayoyu giymeye devam edecek.

        Altıncı etabı ikinci sırada bitiren Poels, 17 saat 59 dakika 22 saniyeyle liderliğini korudu. Ancak bu etabın galibi Lopez, takım arkadaşı Poels'le 23 saniye olan farkı 16 saniyeye indirdi.

        AHMET ÖRKEN KIRMIZI MAYO LİDERLİĞİNİ KAYBETTİ

        Spor Toto'nun Türk bisikletçisi Ahmet Örken, en iyi tırmanışçıya verilen kırmızı mayonun liderliğini bu etapta kaybetti.

        Kırmızı mayoda liderliğe, genel klasmanda da birinci olan Wout Poels yükseldi. Hollandalı sporcu turkuaz mayonun da sahibi olduğu için, 7. etapta temsili olarak kırmızı mayoyu Ahmet Örken giyecek.

        Türkiye Güzellikleri Primleri kategorisinde verilen beyaz mayoyu China Glory ekibinden Güney Afrikalı sporcu Willem Jakobus Smit, en iyi sprinter olarak ise Uno-X Mobility takımından Norveçli sporcu Johannes Kulset yeşil mayoyu giymeye hak kazandı.

        TUR 2025'İN 7. ETABI SELÇUK-ÇEŞME ARASINDA

        TUR 2025'in 7. etabı yarın Selçuk'ta başlayacak ve Çeşme'de sona erecek.

        Ege Denizi'nin ağırlıklı olarak sahil şeridinin kullanılacağı parkurda bisikletçiler, 144,2 kilometre pedal çevirecek.

        Efes Antik Kenti'nden saat 11.00'de başlayacak etap, Çeşme'de Ilıca Caddesi'nde sona erecek.

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