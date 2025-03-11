Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın etapları belli oldu

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları, bu yıl 4 etapta gerçekleştirilecek.

Mandarin Oriental İstanbul'da düzenlenen toplantıya Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, İstanbul Açık Deniz Yat Yarışı Kulübü (İAYYK) Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, DHL Express Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Selver Yıldız Küçükkoyuncu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve İAYYK Sportif Direktörü Engin Yuvaktaş katıldı.

Ekrem Yemlihaoğlu, yaptığı açıklamada, yarışların bu yıl 4 etaptan oluşacağını belirterek, "Her bir etap çok güçlü hikayelere sahip. Kahraman denizcilerimiz, tarihimizin en önemli zaferlerinde hep ön planda olmuştur. Bu çok özel tarihlerde düzenleyeceğimiz organizasyonlarla ülkemizin birlik ve beraberliğine katkı sağlamak, denizcilerin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyoruz. Cennet vatanımızın kahraman denizcilere her zaman ihtiyacı olmuştur. Yelkeni popüler spor haline getirmek en büyük amacımız. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yelkencilere tanıdığı imkanlar için minnet duygularımı ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı makamının yelkenle buluşmasının kendileri için en büyük onur kaynağı olduğunu vurgulayan Özlem Akdurak ise "Türkiye'nin en güzel coğrafyalarını gözler önüne sermeye çalışıyoruz. En büyük amacımız 2028'de bir olimpiyat madalyasıyla başarılarımızı üst düzeye çıkarmak. Bu yarışlarda 4 denizimiz birden gözler önüne serilecek. Tüm dünya denizlerimizin güzelliğini ve yarışçılarımızın geldiği seviyeyi bir kez daha görecek. Eminim dört dörtlük bir organizasyon olacak. Emek veren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

ŞEVKET ATLI: İSTANBUL BU TÜR YARIŞLARA EV SAHİPLİĞİ YAPMADA BİR HAYLİ TECRÜBELİ

İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, yarışların Türk tarihinde önemli yerlere atıfta bulunan 4 etaptan oluştuğunun altını çizerek, "İstanbul bu tür yarışlara ev sahipliği yapmada bir hayli tecrübeye sahip. Zorluk derecesi hayli yüksek olan etaplarda yarışmacılara başarılar diliyorum. Organizasyonda emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Yarışların çok güzel geçmesini diliyorum." şeklinde görüş belirtti.