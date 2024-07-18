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        Haberler Dünya Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde Trump coşkusu: Trump'ın bu gece yapacağı konuşma merak ediliyor | Dış Haberler

        Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde Trump coşkusu

        Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin yeniden başkan adayı olan Donald Trump, suikast girişiminin ardından Milwaukee'de düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne katıldı. Trump'ın salona gelmesiyle salondaki coşkunun arttığı görüldü. Trump, bu gece Kongre'nin son gününde yapacağı konuşma ise merakla bekleniyor

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 18.07.2024 - 09:12 Güncelleme: 18.07.2024 - 09:12
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        ABD'nin Wisconsin eyaletinde bulunan Milwaukee kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi 3. gününde devam etti.

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        Trump, Cumartesi günü seçim mitinginde uğradığı silahlı saldırının ardından kamuoyunun önüne ilk kez Kongre'nin başladığı gün çıktı.

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        O günden bu yana sosyal medya açıklamaları dışında hiç konuşmayan Trump, bu gece Kongre'nin son gününde konuşma yapacak.

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        Cumhuriyetçi Parti, Trump'ın konuşması için henüz resmi bir saat paylaşmadı, ancak büyük olasılıkla gecenin sonuna doğru kongreyi tamamlamak için konuşacak.

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        KONUŞMASINI TAMAMEN DEĞİŞTİRDİ

        Diğer yandan Trump, suikast girişiminin ardından yapacağı konuşmayı tamamen değiştirdiğini açıklamıştı.

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        Trump'ın bu gece yapacağı konuşma merakla bekleniyor.

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        TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

        Eski ABD Başkanı Trump, cumartesi günü Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

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        ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

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        ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

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        FBI, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı. Crooks'un saldırı motivasyonu halen araştırılıyor.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #Donald Trump
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