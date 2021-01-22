AA

ABD'de 20 Ocak'ta yemin ederek resmen görevine başlayan Başkan Biden'a karşı Cumhuriyetçi vekilden "suçlama" geldi.

Seçimlerden önce Biden'ın kazanması halinde ona karşı azil süreci için adım atacağını vaat eden Greene, seçmenlerine verdiği sözü tutarak Biden'a karşı harekete geçti.

Greene, Twitter hesabından paylaştığı videoda, Biden'ı "gücünü kötüye kullanmakla" suçladığını belirterek, Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna'da yürüttüğü işlere atıf yaptı.

AA'nın haberine göre; Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçi vekilin başvurusunun kabul edilmesi beklenmiyor, ancak "sembolik" de olsa Biden'a karşı henüz görevinin başında azil maddesi sunulması kamuoyunda dikkati çekti.

TRUMP'A KARŞI AZİL MADDESİ SENATOYA GİDİYOR

Öte yandan Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, kısa süre içinde eski Başkan Donald Trump'a karşı kabul edilen azil maddesinin Senatoya gönderileceğini açıkladı. Pelosi, açıklamasında kesin bir tarih vermedi.

Temsilciler Meclisi, ABD'nin 45. Başkanı Trump'ın 6 Ocak'taki Kongre baskınıyla ilgili olarak "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesini kabul etmişti.

Trump ise suçlamaları reddetmiş, açıklamalarında isyana teşvik olmadığını ve şiddete karşı olduğunu ifade etmişti.

"TRUMP'IN AZİL YARGILAMASI ŞUBATA ERTELENSİN" TEKLİFİ

ABD Senatosu Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, eski Başkan Donald Trump'ın Senatodaki azil yargılamasının şubat ayı ortalarına kadar ertelenmesini önerdi.

McConnell, Senatodaki Cumhuriyetçi senatörlerle yaptığı telefon görüşmesinde, eski Başkan Trump'ın yargılama öncesinde hazırlık için zamana ihtiyacı olduğunu vurguladı.

McConnell, Trump'ın da en az önceki başkanlar kadar "yargılanmaya hazırlanma süresine" hakkı olduğunu belirtti.

Görüşmeye katılan Senatör Mike Braun, ABD medyasına yaptığı açıklamada, "Sanırım söz konusu oturumlar şubat ayının 10'u veya 11'i gibi başlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

McConnell'ın teklifini alan Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'in sözcüsü ise "Senato lideri McConnell'ın mektubunu aldık; mektubu değerlendirip kendisiyle görüşeceğiz." açıklamasını yaptı.

Öte yandan Trump'ın, Senatodaki yargılama süreci için Güney Carolina'dan avukat Butch Bowers'ı tuttuğu bildirildi.

ABD Kongresinde 6 Ocak'ta yaşanan baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı. Demokratların "isyana teşvik" ile suçladığı Trump'a yönelik azil maddesi, Temsilciler Meclisindeki oylamada kabul edilmişti. Trump'ın Kongre olayları kapsamında suçlu olup olmadığına Senatoda yapılacak oylamada karar verilecek.