Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhuriyetin 100. yılına özel video paylaştı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı video Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhuriyetin 100. yılına özel video paylaştı
Giriş: 25.10.2023 - 19:26 Güncelleme: 25.10.2023 - 19:26
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan videoyu paylaştı.
Altun, paylaşımında, "Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutlarken emanetlerimize sahip çıkmış olmanın ve ülkemizi Türkiye Yüzyılına taşımanın gururunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.