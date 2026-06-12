Cumhuriyet’in ilk seyyar sergisi, 100. yılında İş Vapur’da konuşuluyor 

Türkiye İş Bankası’nın ilk yeni nesil yüzen şubesi olarak Galataport’ta kapılarını açan İş Vapur, yaz ayları boyunca dikkat çeken seminerlere ev sahipliği yapıyor.

Cumhuriyet’in dünyaya açılan ilk projelerinden biri olarak Karadeniz Vapuru’nda hazırlanan “Seyyar Sergi”nin 100. yılında özel bir buluşma gerçekleşiyor.

Sanat ve tarih meraklıları, 25 Haziran Perşembe günü saat 18.00’de düzenlenecek etkinlikte, Genç Cumhuriyet Karadeniz Vapuru’nda kitabının yazarı Doç. Dr. Evrim Şencan ile bir araya geliyor.

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Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, Cumhuriyet’in kazanımlarını yurt dışında tanıtmayı ve Türkiye’nin muasır medeniyetler seviyesine ulaşmaktaki azmini göstermeyi hedefliyordu. Bu amaçla Avrupa limanlarını ziyaret etmek üzere yüzen bir sergi salonuna dönüştürülen Karadeniz Vapuru, 12 Haziran 1926 tarihinde Galata Rıhtımı’ndan demir aldı. Tam 86 günlük yolculuğu boyunca 9.986 mil kat ederek 12 Avrupa ülkesinin 15 limanında, yaklaşık 65 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Cumhuriyet Türkiyesi’ni temsille görevli Seyyar Sergi, aynı zamanda Türkiye İş Bankası’nın ilk “seyyar şube” uygulamasına da ev sahipliği yaptı.

Doç. Dr. Şencan, “küllerinden doğan bir milletin kendini dünyaya tanıtmasının hikâyesi”ni aktardığı eserinde yabancı basını tarayarak, yeni arşiv belgeleri ve röportajlar eşliğinde titiz bir çalışma yürütüyor.

Türkiye’nin sanatını, kültürünü ve üretim gücünü Avrupa limanlarına taşıyan bu sıra dışı yolculuğun hikâyesini dinleyeceğiniz “100 Yıllık Rota” başlıklı ücretsiz etkinlik için Biletix’ten rezervasyon yaptırabilirsiniz.

Paşabahçe Mağazaları’nın Gururla Koleksiyonu’nda yer alan ve bu tarihi projeyi onurlandırmak için hazırlanan Karadeniz Vapuru ve Karadeniz Vapuru Rota Tablosu gibi özel ürünleri etkinlik alanında keşfedebilirsiniz.