Cumhuriyetin ilk yıllarından miras Kemah Tren İstasyonu hizmetini sürdürüyor

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Zaten burada rastgele bir şey yapmanız mümkün değil çünkü bölge sit alanı ve kültür varlıkları arasında yer alıyor. Biz böyle olmasından memnunuz çünkü bu bina yıkılırsa tarihimiz de yok olmuş olacak" diye konuştu.