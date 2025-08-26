Cunda Adası nerede? Cunda Adası hangi şehirde, ilde, bölgede?

Cunda mı, Alibey mi?

Adanın resmi ismi Alibey Adasıdır. Bu isim, Kurtuluş Savaşı yıllarında Ayvalık cephesinin kahramanlarından olan Yarbay Ali Çetinkaya’ya ithafen verilmiştir. Ancak tarihsel süreçte halk arasında kullanılan “Cunda” ismi daha yaygın kalmış ve turizmde de bu ad benimsenmiştir. Günümüzde resmi kayıtlarda “Alibey” geçse de herkes adayı “Cunda” olarak tanır.

Ulaşım Olanakları

Cunda Adası, diğer pek çok ada gibi yalnızca deniz yoluyla ulaşılabilen bir ada değildir. 1964 yılında yapılan Ayvalık-Cunda Köprüsü, adayı ana karaya bağlamıştır. Bu köprü, Türkiye’nin ilk boğaz köprüsü olarak da tarihe geçmiştir. Bu sayede Cunda’ya hem özel araçlarla hem de toplu taşıma ile kolaylıkla ulaşmak mümkündür.

Kara yolu ile ulaşım: Ayvalık üzerinden köprü sayesinde doğrudan adaya gidilebilir.

Deniz yolu ile ulaşım: Yaz aylarında Ayvalık merkezden Cunda’ya düzenlenen feribot ve tekne seferleri de özellikle turistlerin tercih ettiği bir ulaşım yoludur.

Tarihi ve Kültürel Zenginlikler Cunda Adası, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir ada olarak tarihi dokusunu günümüze taşımaktadır. Rum ve Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan taş evler, dar sokaklar, kiliseler ve manastırlar adanın karakteristik yapısını oluşturmaktadır. Taksiyarhis Kilisesi: 19. yüzyıldan kalma bu yapı, adanın en bilinen simgesidir. Günümüzde Rahmi M. Koç Müzesi olarak ziyarete açıktır. Agios Yannis Kilisesi ve Ayışığı Manastırı: Ada çevresinde bulunan diğer önemli dini yapılardır. Taş evler ve tarihi sokaklar: Restore edilen Rum evleri, hem kültürel mirası yansıtır hem de turistik cazibe merkezi haline gelmiştir. Doğal Güzellikler Cunda, sadece tarihiyle değil, doğal yapısıyla da öne çıkar. Çam ve zeytin ağaçlarıyla kaplı tepeler, masmavi denizi, koyları ve plajları ile ziyaretçilere huzurlu bir tatil fırsatı sunar. Ortunç Koyu: Doğal yapısı korunmuş, sakin bir dinlenme alanıdır. Patriça Koyu ve Pateriça Plajı: Denizi ve doğasıyla bilinen popüler yüzme noktalarıdır.