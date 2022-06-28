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Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

Yeşilçam’ın efsane ismi Cüneyt Arkın hayata gözlerini yumdu. Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan ünlü Türk sinema oyuncusu Cüneyt Arkın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ayrı Dünaylar, Dünyayı Kurtaran Adam, Köroğlu, Battalgazi Geliyor, Vahşi Gelin, Battal Gazi Destanı ve Öğretmen Kemal gibi onlarca filmde rol aldı. Vefat haberinin ardından Cüneyt Arkın’ın hayatı gündeme geldi. İşte, Yeşilçam’ın usta isminin hayatı…

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  • Cüneyt Arkın öldü mü? Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın neden öldü, hastalığı neydi? Cüneyt Arkın kimdir, kaç yaşındaydı? Hayatı ve biyografisi

    Usta sanatçı Cüneyt Arkın 85 yaşında hayatını kaybetti. 1937 yılında doğan Yeşilçam’ın usta ismi Arkın tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Cüneyt Arkın, 1963 yılında Halit Refiğ’in teklifi ile sinema oyunculuğuna adım attı ve 2 yıl içinde en az 30 film çevirdi. Ünlü sanatçının vefat haberinin ardından “Cüneyt Arkın kimdir, öldü mü ve neden öldü?” soruları gündeme geldi. İşte, Cüneyt Arkın’ın hayatı….
  • Cüneyt Arkın öldü mü? Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın neden öldü, hastalığı neydi? Cüneyt Arkın kimdir, kaç yaşındaydı? Hayatı ve biyografisi

    CÜNEYT ARKIN ÖLDÜ MÜ?

    Birçok unutulmaz filme imza atan Yeşilçam'ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın 85 yaşında tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini yumdu.
  • Cüneyt Arkın öldü mü? Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın neden öldü, hastalığı neydi? Cüneyt Arkın kimdir, kaç yaşındaydı? Hayatı ve biyografisi

    CÜNEYT ARKIN NEDEN ÖLDÜ?

    Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan ünlü sanatçıdün gece yarısı rahatsızlanarak Beşiktaş'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. 85 yaşındaki Arkın tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

    KOAH hastası olan ve daha önce de tedavi gören Yeşilçam'ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın'ın ölüm nedeni hakkında hastaneden açıklama yapıldı. Açıklamada, Arkın'ın kalbinin durması sebebiyle ambulansla hastaneye getirildiği ve bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.
  • Cüneyt Arkın öldü mü? Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın neden öldü, hastalığı neydi? Cüneyt Arkın kimdir, kaç yaşındaydı? Hayatı ve biyografisi

    CÜNEYT ARKIN KİMDİR?

    Cüneyt Arkın, 8 Eylül 1937 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. Eğitim hayatını Necatibey İlkokulu, Eskişehir Atatürk Lisesi ve İstanbul Tıp Fakültesi'nde tamamlamıştır.

    Eskişehir'de yedek subay rütbesinde askerlik görevini yaparken Şafak Bekçileri adlı filmin çekimleri esnasında yönetmenin dikkatini ilk defa orada çekti. Askerlik görevinin ardından bir süre boyunca Adana ve çevre illerde doktor olarak görev yaptı.

    1963 yılında yönetmen Halit Refiğ tarafından sinema oyunculuğuna davet edildi ve başarılı geçen 2 yıl içerisinde en az 30 filmde rol almıştır.
  • Cüneyt Arkın öldü mü? Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın neden öldü, hastalığı neydi? Cüneyt Arkın kimdir, kaç yaşındaydı? Hayatı ve biyografisi

    1964'teki Gurbet Kuşları adlı filmin kavga sahnesinde Cüneyt Arkın'ın yıldızı parladı. Kavga sahnesindeki performansıyla beğenileri üzerinde toplayan Cüneyt Arkın, aksiyon filmlerine yönelerek akrobasi eğitimleri aldı. Malkoçoğlu ve Battalgazi film serilerinde muhteşem performans göstererek, Türk sinemasında o zamana kadar yapılmayan bir tarzın öncüsü oldu. Kariyeri boyunca komedi, aksiyon, macera ve toplumsal filmlerde rol aldı. 1978'deki Maden ve 1979'daki Vatandaş Rıza adlı filmler, Cüneyt Arkın'ın kariyerinde önemli bir yere sahiptir.

    Cüneyt Arkın, şimdiye kadar 8 ödül kazanmış ve Türk sinemasında önemli bir aktör olmuştur.
  • Cüneyt Arkın öldü mü? Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın neden öldü, hastalığı neydi? Cüneyt Arkın kimdir, kaç yaşındaydı? Hayatı ve biyografisi

    SİNEMA KARİYERİ

    Memleketi Eskişehir'de, yedek subay olarak askerliğini yaparken, Göksel Arsoy'un başrol oynadığı Şafak Bekçileri (1963) filminin çekimleri sırasında yönetmen Halit Refiğ'in dikkatini çekti. Askerliğini bitirdikten sonra Adana ve civarında doktorluk yaptı. 1963 yılında Artist dergisinin yarışmasında birinci oldu. Bir süre iş arayan Cüneyt Arkın, 1963'te Halit Refiğ'in teklifiyle sinema oyunculuğuna başladı ve 2 yıl içinde en az 30 film çevirdi.

    1964 yılında oynadığı Gurbet Kuşları filminin finalindeki kavga sahnesi, Arkın'ın kariyerinde bir kırılma noktası oldu. Bir süre daha duygusal-romantik jön karakterlerini canlandırdıktan sonra yine Halit Refiğ'in önerisiyle aksiyon filmlerine yöneldi. Bu dönemde İstanbul'a gelen Medrano Sirki'nde altı ay süreyle akrobasi eğitimi aldı. Burada öğrendiklerini Malkoçoğlu ve Battalgazi serilerinde beyaz perdeye aktararak Türk sinemasına daha önce hiç örneği olmayan bir tarz getirdi. Kısa sürede avantür filmlerin en aranan oyuncusu hâline geldi. Romantik filmlerle başladığı sinema yaşantısını hareketli filmlerle sürdürse de birçok farklı türde karaktere can verdi. Kariyeri boyunca westernden komediye, macera filmlerinden toplumsal filmlere kadar değişik türde filmler çekti. Özellikle Maden (1978) ve Vatandaş Rıza (1979) filmleri, Cüneyt Arkın'ın kariyerinde özel bir yer kaplar.

    12 Mart dönemi sırasında, 4. Altın Koza Film Festivali'nde (1972) jürinin ilk oylamasında Yılmaz Güney'i Baba filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu seçilmesine rağmen daha sonra siyasi baskılarla Yılmaz Güney'in yerine, ilk oylamada Yaralı Kurt filmindeki performansıyla ikinci olan Cüneyt Arkın'ı en iyi erkek oyuncu seçti. Bu karara tepki gösteren Arkın ödülü reddetti.

    Cüneyt Arkın sinemasına ayrı bir renk getiren, yönetmenliğini Çetin İnanç'ın yaptığı 1982 tarihli Dünyayı Kurtaran Adam zamanla bir kült film hâline geldi. 1980'li yıllarda Ölüm Savaşçısı, Kavga, Sürgündeki Adam ve İki Başlı Dev gibi aksiyon filmlerinden sonra, 1990'lı yıllarda da polisiye dizilere yöneldi.

    Cüneyt Arkın, binicilik ve karatede uzman sporcu unvanına sahiptir. Oyunculuğun yanı sıra televizyon izlenceleri sunmuş ve kısa bir süre gazetelerde sağlıkla ilgili köşe yazarlığı da yapmıştır. 2009 yılında omurgasındaki sinir sıkışmasından dolayı yaklaşık üç ay hastanede tedavi gördü.
  • Cüneyt Arkın öldü mü? Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın neden öldü, hastalığı neydi? Cüneyt Arkın kimdir, kaç yaşındaydı? Hayatı ve biyografisi

    ÖZEL HAYATI

    Cüneyt Arkın ilk evliliğini 1964 yılında kendisi gibi doktor olan sınıf arkadaşı Güler Mocan ile yaptı. 1966 yılında kızları Filiz doğdu. Cüreklibatır'ın yeni gelişen sinema oyuncusu kariyeri nedeniyle evlilik uzun sürmedi.

    1968 yılında Cüneyt Arkın olarak sahne adını aldı ve bir çini fabrikası sahibi olan varlıklı bir ailenin kızı Betül Işıl ile tanıştı. İsviçre'de bir üniversite mezunu olan Işıl, o sırada uçuş görevlisi olarak çalışıyordu. Cüneyt Arkın, 1968 yılında boşandıktan bir yıl sonra, 1969'da Betül (Işıl) Cüreklibatır[2] ile nişanlandı, 1970'te evlendiler ve 1971'de boşandılar. Kısa süre sonra yeniden evlendiler ve bu evlilikten de Kaan ve Murat adlarında iki çocuğu oldu.[11][12] Kızı bir şirkette genel müdürlük yapan Arkın'ın oğullarından Murat da dizilerde oyunculuk yapmaktadır. Bir dönem alkolizm tedavisi görmüş olan Arkın, alkol, uyuşturucu ve gençliğin sorunları konulu sayısız konferans vermiş, bunlarla ilgili teşekkür beratları ve onur ödülleri almıştır.
  • Cüneyt Arkın öldü mü? Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın neden öldü, hastalığı neydi? Cüneyt Arkın kimdir, kaç yaşındaydı? Hayatı ve biyografisi

    KAZANDIĞI ÖDÜLLER

    1963 "1.'lik Ödülü" 1963 Artist Mecmuası, Artist Yarışması

    1969 "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü", (İnsanlar Yaşadıkça) ile 1969 Antalya Altın Portakal Film Festivali

    1972"En İyi Erkek Oyuncu Ödülü", (Yaralı Kurt) ile1972 Adana Altın Koza Film Festivali

    1976 "En iyi Erkek Oyuncu Ödülü", (Mağlup Edilemeyenler) ile 1976 Antalya Altın Portakal Film Festivali

    1999 "Yaşam Boyu Onur Ödülü" 1999 Antalya Altın Portakal Film Festivali

    2013 "Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülü" Engelsiz Yaşam Vakfı

    2013 "Yaşam Boyu Onur Ödülü" 18. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri

    2013 "Kültür ve Sanat Büyük Ödülü" 2013 Yılı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü

    2021 "Kültür ve Sanat Büyük Ödülü" Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü
  • Cüneyt Arkın öldü mü? Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın neden öldü, hastalığı neydi? Cüneyt Arkın kimdir, kaç yaşındaydı? Hayatı ve biyografisi

    CÜNEYT ARKIN FİLMLERİ

    Kaderin Mahkumları

    Gurbet Kuşları

    Aşk ve Kin

    Gözleri Ömre Bedel

    Hepimiz Kardeşiz

    Ayşecik Çıtı Pıtı Kız

    İstanbul Sokaklarında

    Günah Kadınları

    Sıkı Dur Geliyorum

    Yalnız Değiliz

    Çöpçatanlar Kampı

    Cehennem Arkadaşları

    Yankesici Kız

    Şoför Nebahat ve Kıcı

    İstanbul'un Kızları

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