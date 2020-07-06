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Cüneyt Arkın sette yaşadığı kazayı anlattı

Türk sinemasının usta oyuncusu Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından takipçilerinin "Sette hiç kaza yaşadınız mı?" sorusuna cevap verdi. Arkın, seneler önce yaşadığı bir olayı "Balkonun duvarına çıktım, sahne başladı. Bir anda ayağım kayıp aşağı düşerken korkuluklara tutunduğum an, böyle yansımış kameraya" şeklinde anlattı

Cüneyt Arkın
HABERTURK.COM

Usta oyuncu Cüneyt Arkın, yaptığı paylaşımlarla geçmişi anmaya devam ediyor. 82 yaşındaki Arkın, önceki gün hayranlarının "Sette hiç kaza yaşadınız mı?" sorusunu yanıtladı.

Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından seneler önce çekildiği bir kareyi yayınlayarak, şunları söyledi:

'Setlerde hiç kaza yaşadınız mı?' diye sormuş gençler. Ufak tefek bir şeyler oldu, anlatayım birini; Sanırım Adalet filmi çekimiydi. Balkonda çekmemiz gereken tehlikeli bir sahne var. Balkonun duvarına çıktım, sahne başladı. Bir anda ayağım kayıp aşağı düşerken korkuluklara tutunduğum an, böyle yansımış kameraya.

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