3 MART 2024: MILEY'IN HİÇBİR FİKRİ YOKTU...

Birkaç gün sonra bir kaynak PEOPLE'a Miley'nin kız kardeşi ve annesiyle ilgili olduğu iddia edilen "dramadan" haberi olmadığını söyledi. "Miley'nin Dominic'le yaşadığı dram hakkında hiçbir fikri yoktu.

"Bu konuda annesiyle yüzleşti. Bunun garip bir durum olduğunu düşünüyor ama annesini seviyor ve onun mutlu olmasını istiyor," diye ekledi.