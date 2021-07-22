ilk bölümü 5 Ocak 2001 Cuma akşamı Show TV'de ekranlara gelen Dadı, 20 yıl sonra yeniden bu akşam izleyecisiyle buluşuyor...

DADI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Melek, yıllardan beri sevgilisinin gelinlik satan dükkânında tezgâhtar olarak çalışmakta ve evlilik hayalleri kurmaktadır. Bir gün sevgilisinin kendisinden ayrılmak istediğini öğrenir ve hayatı tamamen değişir.

İşyerinden ayrılan Melek, tesadüfler sonucu eşini kaybetmiş olan zengin bir adamın, Ömer Giritli'nin üç çocuğuna bakmak üzere Dadı olarak işe girer. Çocuk yetiştirme konusunda pek de deneyimi olmayan Melek, kendisine çok yabancı bir ortamda, o güne kadar görmediği kurallar ve değişik bir yaşam biçimiyle karşı karşıya kalır.

DADI DİZİSİ OYUNCULARI

Gülben Ergen (Dadı Melek)

Kenan Işık (Ömer Giritli)

Sinem Kobal (Dilara)

Haldun Dormen (Uşak Pertev)

Seray Sever (Suzan)

İlkay Saran (Melek`in annesi, Mualla)

Yaşar Abravaya (Tolga)

Gökçe Uzuner (Duygu)

Tanju Tuncel (Melek`in Annannesi)

Ercan Süt

Alp Emre Kököz

Altuğ Yücel