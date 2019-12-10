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1999 yılında iflas eden Güney Koreli Dongbu Daewoo Electronics Corporation'un Kurucusu Kim Woo-choong, başkent Seul'de zatürre sebebiyle 83 yaşında yaşamını yitirdi. Daewoo'nun eski çalışanları tarafından kurulan Daewoosky Enstitüsünden yapılan açıklamada, Kim'in son nefesini verirken ailesinin yanında olduğu bildirildi.

1936 yılında dünyaya gelen Kim Woo-choong çalışma hayatına kumaş satıcısı olarak başladı. 1967 yılında ise Daewoo Corp.'u kurdu. Daha sonra Güney Kore'nin en büyük ikinci şirketi haline gelen Daweoo Corp, otomotivden, gemiciliğe, elektronik eşyalardan tekstile birçok alanda faaliyet gösterdi.

Açıklamada, 1967'de kurulan Daewoo'nun bir dönem ülkenin en büyük 2'nci şirketi olduğu ve şirketin yükselişinin, Güney Kore'nin endüstriyel gelişiminin temsilcisi olduğu vurgulandı. Şirketi hızlı bir büyüme kaydederken Kim de ülkesinde adeta bir 'efsane' haline geldi. Kim'in kişisel hikayesi çoğu zaman Güney Kore'nin ekonomik yükselişiyle özdeşleştirildi.

SİYASİ DESTEKLE HIZLI BÜYÜME

Tabii bu yükselişinde babasının Güney Kore'yi 1961-1979 yılları arasında yöneten Park Chung Hee'nin öğretmeni olması da etkili oldu. Park Daewoo'nun çok ucuz maliyetle kredi almasına yardımcı oldu ve şirketin büyümesine siyasi destek verdi.

Kendini bir 'çalışma bağımlısı' olarak niteleyen Kim zamanla sıfırdan başlayıp zengin olmak isteyen Koreli gençlerin rol modeli oldu. Bu sebeple Kim'in 1989 yılında yayımladığı çeşitli makalelerini yer aldığı 'Bu büyük bir dünya ve yapacak çok iş var' isimli kitap ülkede milyonlarca sattı.

70 MİLYAR DOLAR BORÇ

Ancak Daewoo'nun borçlanma ile sağladığı bu hızlı büyüme 1997-98 Asya finansal kriziyle sürdürülemez hale geldi ve şirket 1999 yılında 70 milyar dolarlık borcu sebebiyle iflas etti. İflas ettiğinde Daweoo'nun 41 iştiraki, dünya genelinde 600 ofisi ve 350 bin çalışanı bulunuyordu.

Daweoo'nun iflasının ardından Kim, Güney Kore'yi terk ederek 6 yıl yurtdışında yaşadı. Bu kaçışta hakkındaki usulsüzlük ve dolandırıcı iddiaları etkili oldu. 2005 yılında ülkesine dönen Kim yargılandı ve zimmete para geçirme ve muhasebe kayıtlarında usulsüzlük suçlarından 10 yıl hüküm giydi.

CEZAYI HAK ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

2007 yılında ise getirilen özel afla hapisten çıktı. Ancak 22 milyar dolarlık servetine el konuldu. Kim ayrıca şirket kaynaklarını kişisel hesaplarına aktarmak suçundan ayrıca hapis cezası aldı. Ancak bu cezası da iptal edildi. 2005 yılında konuyla ilgili yaptığı açıklamada Kim "Kore halkından ve özellikle de Daewoo ailesinden özür diliyorum. Yaptığım yanlışlar sebebiyle hak ettiğim cezayı çekeceğim" ifadelerini kullandı.

Kim hatalarını kabul etse de şirketinin iflasının asıl nedeninin Kore bürokrasisi olduğunu iddia etti. Ancak bu iddiaları kendisi dışında savunan hiç kimse olmadı.