        Haberler Yaşam Dağ ceylanı, çizgili sırtlan ve kurt aynı habitatı paylaşıyor

        Dağ ceylanı, çizgili sırtlan ve kurt aynı habitatı paylaşıyor

        'Hatay'ın Eşsiz Canlıları: Dağ Ceylanı ve Çizgili Sırtlan Koruma Projesi' kapsamında kurulan fotokapanlarla dağ ceylanı, çizgili sırtlan ve kurdun aynı habitatı çatışmadan paylaştığı gözlemlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 15:45 Güncelleme: 30.01.2026 - 15:51
        "Yalnızca Hatay'da birlikte yaşıyorlar"
        Turquoise Coast Environment Fund-Turkey (TCEF), Conservation Collective, Türkiye Mozaik Foundation, Turkish Philanthropy Funds ve Sivil Toplum için Destek Vakfı'nın destekleriyle yürütülen proje kapsamında Kırıkhan ilçesindeki Hatay Dağ Ceylanı Yaban Hayatını Geliştirme Sahası'nda; gece gündüz sürdürülen saha çalışmaları ve fotokapan izlemeleri, yaban hayatının sınırlı bir alanda nasıl bir denge içerisinde varlığını sürdürebildiğine dair önemli bilimsel veriler sundu.

        Projede; dağ ceylanı, çizgili sırtlan ve kurdun aynı habitatı çatışmadan paylaştığı anlar, kayıt altına alındı.

        "YALNIZCA HATAY'DA BİRLİKTE YAŞIYORLAR"

        Hatay Tabiatı Koruma Derneği Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Dernek Başkanı Abdullah Öğünç, projeden elde edilen bulguların insan-yaban hayatı ilişkileri açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Öğünç, "Türkiye'de yalnızca Hatay'da birlikte yaşayan dağ ceylanı ve çizgili sırtlan gibi iki baskın türün aynı alanı paylaşabildiğinin belgelenmesi, insan-yaban hayatı ilişkileri açısından dikkat çekici bir bulgu olarak değerlendirilmektedir" dedi.

        BİREY SAYISI 1500'E YAKLAŞTI

        Proje çalışmalarının yalnızca tür izleme ve kayıt faaliyetleriyle sınırlı olmadığını belirten Öğünç, habitat kullanımı, tehdit unsurları ve insan kaynaklı baskıların da detaylı şekilde ele alındığını söyledi.

        Elde edilen verilere göre; koruma alanı ilan edilmeden önce yaklaşık 100 bireyle sınırlı olan Hatay dağ ceylanı popülasyonunun, koruma statüsünün ardından 1500 bireye yaklaştığını aktaran Öğünç, mevcut yaşam alanının artan popülasyonu karşılamakta yetersiz kaldığına dikkat çekti.

        KIRSALDA VATANDAŞ-KAMU İŞ BİRLİĞİ

        Bilimsel çalışmalarla eş zamanlı olarak insan–yaban hayatı çatışmalarını azaltmaya yönelik saha faaliyetlerinin de sürdürüldüğünü ifade eden Öğünç, bu kapsamda kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlar, çobanlar ve yerel paydaşlarla birebir görüşmeler gerçekleştirildiğini kaydetti.

        Öğünç ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay İl Şube Müdürlüğü’nün desteğiyle projenin önümüzdeki dönemde okullarda yürütülecek doğa eğitimi ve farkındalık çalışmalarıyla devam edeceğini sözlerine ekledi.

