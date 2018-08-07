Dagenham & Rbridge - Maidstone United maçı öncesi rakamlar

İngiltere Ulusal Lig maçında Dagenham & Rbridge ile Maidstone United, 07 Ağustos 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:45. Ev sahibi Dagenham & Rbridge, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Maidstone United, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 428 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Dagenham & Rbridge kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 3.10, Maidstone United sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Dagenham & Rbridge önceki hafta Macclesfield Town mücadelesinde 2-0 yenildi.

Maidstone United ise Halifax Town karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ