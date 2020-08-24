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Dağların arasındaki saklı cennet ziyaretçi akınına uğruyor

Samsun’un Canik ilçesinde bulunan Gölalan Şelalesi, doğa tutkunlarının akınına uğruyor...

Gölalan Şelalesi
İHA

Samsun'un Canik ilçesine 18 kilometre uzaklıktaki Gölalan Şelalesi ziyaretçilerine görsel şölenin yanı sıra doğa yürüyüşü, dağcılık, piknik ve foto safari gibi pek çok imkan sunuyor.

İHA'nın haberine göre doğa tutkunu vatandaşlar özellikle hafta sonu şelaleye büyük ilgi gösteriyor.

Şelalenin yakınında uzun araba kuyrukları oluşuyor. Bazı vatandaşlar şelale yakınındaki ormanın içerisinde piknik yapmayı tercih ederken, bazı vatandaşlar yürüyüş yapıyor bazı vatandaşlar da şelalenin altındaki göle girerek buz gibi suda serinliyor.

Gölalan Şelalesi’nin doğal bir güzelliği olduğunun altını çizen vatandaşlar, “Burası çok güzel ve hoş bir yer. Birçok insan buraya gelerek huzur buluyor. Yine de pek fazla insan burayı bilmiyor. Aslında buranın daha çok bilinmesi gerekiyor. Gerekli tanıtımlar yapılırsa daha çok ziyaretçi geleceğine inanıyorum. Ayrıca çevre düzenlemesinin yapılması konusunda da yetkililerden yardım istiyoruz. İnsanların burayı mutlaka görmesi lazım. Bir de çok fazla insanın olmadığı zamana denk gelirseniz o zaman daha çok keyif alırsınız. Burada şelalenin görüntüsü ve suyun sesi bile insanı cezbetmeye yetiyor” dedi.

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