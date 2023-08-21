Daha 16 yaşında... 3 gündür haber yok! Neredesin Fatma? - Son dakika haberleri

Daha 16 yaşında... 3 gündür haber yok! Neredesin Fatma? - Son dakika haberleri

Daha 16 yaşında... 3 gündür haber yok! Neredesin Fatma? İstanbul'da, lise öğrencisi 16 yaşındaki Fatma Aksu, 18 Ağustos'ta annesi uyurken çıktığı evine bir daha dönmedi. 3 gündür kızlarından haber alamayan baba Atilla Aksu, "Kızımı sağ görmek istiyorum" dedi

İstanbul Esenyurt'ta, Ali Kul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Muhasebe ve Finansman bölümü 3. sınıf öğrencisi olan Fatma Aksu (16), okulların tatil olmasıyla birlikte ailesine çalışmak istediğini söyledi.

İLAÇ PAKETLEME İŞİNE GİRDİ

DHA'da yer alan habere göre 9 Ağustos´ta ise Esenyurt'ta ilaç paketleme işine girdi. 7 gün boyunca evden `İşe gidiyorum´ diyerek çıktı.

KIZINA KALP EMOJİLİ BİR MESAJ GELDİ

17 Ağustos akşamı anne Zeliha Aksu kızının telefonuna WhatsApp´tan `Mehmet Abi İş´ diye kayıtlı kişiden kalp simgeleri içeren mesajlar geldiği gördü.

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ANNESİ MESAJLARDAN ŞÜPHELENDİ

Anne Fatma Aksu şüphelenmeye başladı. Bunun üzerine telefonu alarak kızı adına karşı tarafa mesajlar attı ancak yanıt alamadı. Ertesi gün gece ailece yemek yedikten sonra baba Atilla Aksu işe gitti, anne ise uyudu.

AİLE KAYIP İHBARINDA BULUNDU

Anne uyandığında ise kızını göremedi. Fatma´ya ulaşamayan ailesi polise kayıp ihbarında bulundu.

3 GÜNDÜR HER YERDE ARANIYOR

Polis ekipleri ihbar üzerine Fatma´yı bulmak için çalışma başlattı. Baba Atilla Aksu, 3 gündür haber alamadıkları kızını her yerde aradıklarını ancak bulamadıklarını söyledi.