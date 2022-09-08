Daha 20 yaşındaydı! Koca işkencesine dayanamadı!

Adana'da edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’ndeki iki 3 katlı binanın damındaki odunlukta meydana geldi.
12 YAŞINDA TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ
İHA'da yer alan habere göre Suriye’nin Halep kentinden 2014 yılında ailesiyle birlikte Türkiye’ye gelen Celile Hami (20), 2 yıl önce Fadıl Hakim (25) ile evlenip Mersin’e yerleşti.
İKİ AYLIK BEBEĞİNİ KAYBETTİ
Hakim, iddiaya göre, bir süre sonra kocasında şiddet görmeye başlayan Celile Hami, 2 aylık bebeğini düşük yaparak kaybetti.
AĞABEYİNİN EVİNE SIĞINDI
Hakim’in şiddetine dayanamayan Hami, önceki hafta ağabeyi Muhammed Hami’nin (27), Adana’daki evine geldi. Hami, ağabeyine Fadıl Hakim’den kurtulmak istediğini söyleyip, yanlarında kalmak istedi.
"KOCANIN YANINA DÖNMEN LAZIM"
Ağabey Muhammed Hami ise “O senin kocan. Onun yanına dönmen lazım” dedi. Kocasının yanına dönmek istemeyen genç kadın sabah saatlerinde evin damına çıkarak odunlukta çarşafla kendini astı.
ODUNLUKTA KORKUNÇ MANZARA
Ağabey Hami, kız kardeşini göremeyince onu aramaya başladı. Ağabey Hami odunlukta Celile Hami’yi asılı halde buldu.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Celile Hami’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
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