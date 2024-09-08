Mavi ay nedir? Hangi zamanlarda görülür? Ne sıklıkla meydana gelir?
Ay, Güneş'in tamamen çekilip karanlığın tam anlamıyla gökyüzüne hakim olduğu sırada Mavi Ay'ın ortaya çıktığı söylenir. Bazen yarım ay, bazen de dolunay olarak kendisini gösterdiği öne sürülür. Peki, Mavi Ay ne sıklıkla görülür? Gerçekten Ay mavi olur mu?
Gece gökyüzüne baktığınızda, ince bir hilalden tam bir daireye kadar farklı evrelerden geçtiği için ayın aydınlatıcı ışığı her zaman aynı değildir. Gökyüzündeki bu parlayan kürenin rengi bile değişebiliyor. Mavi, ay renkleri arasında en ikonik olanıdır; bunun başlıca nedeni İngilizce'de "once in a blue moon" (bir kere mavi ayda) deyiminde kullanılmasıdır. Ay hiç maviye döner mi? İşte merak edilenler...
"KIRK YILDA BİR" DEYİMİNİN KÖKENİ NEDİR?
Mavi ayda bir gerçekleşen bir olayın nadir olduğu yaygın bir bilgidir, ancak bu ifadenin bir zamanlar farklı bir anlamı vardı. Mavi aya yapılan ilk atıflar genellikle saçma veya imkansız bir şey anlamına geliyordu. Ne de olsa Ay hiçbir zaman mavi değildi.
Memorial Üniversitesi Profesörü Phillip Hiscock'a göre, İngilizce'de “mavi ay” ile ilgili en eski kayıtlar 16. yüzyıla kadar uzanıyor. İngiltere Kralı 8. Henry'nin danışmanı Kardinal Wolsey, düşmanlarının “sizi ayın mavi olduğuna inandırmak istediklerini” yazmıştı. Yüzyıllar sonra bu ifadenin anlamı değişti ve bunun yerine nadir görülen olaylar için kullanılmaya başlandı.
MAVİ AY NEDİR?
Mavi ayı tanımlamanın iki yolu vardır. İlk tanımlama, tropikal bir yıldaki tüm dolunayların listesini içeren 19. yüzyıl Maine Çiftçileri Takvimi'nden kaynaklanmaktadır. Bu dönem, bir takvim yılıyla aynı değildir ve bir kış gündönümünden (20 Aralık civarı) diğerine kadar uzanır.
Maine Çiftçileri Takvimi'nde her tropikal yılda genellikle 12 dolunay ve mevsim başına üç ay vardır. Ancak, bazen 13 ay olur ve bir mevsimin dört dolunay olmasına neden olur. Diğerlerinden farklı olarak bu ekstra ayın kendine özgü bir ismi yoktu, bu yüzden ona sadece mavi ay deniliyordu.
Birinci tanımlama
Mavi ayı tanımlamanın iki yolu vardır. İlk tanımlama, tropikal bir yıldaki tüm dolunayların listesini içeren 19. yüzyıl Maine Çiftçileri Takvimi'nden kaynaklanmaktadır. Maine Çiftçileri Takvimi'nde her tropikal yılda genellikle 12 dolunay bulunur; mevsim başına üç ay vardır.
Ancak, bazen 13 ay olur ve bir mevsimin dört dolunay olmasına neden olur. Diğerlerinden farklı olarak bu ekstra ayın kendine özgü bir ismi yoktu, bu yüzden ona sadece mavi ay deniyordu.
İkinci tanımlama
Mavi ayın ikinci açıklaması asla düzeltilmemiş bir hatadan kaynaklanır. Yanlış iletişimden kaynaklanmış olabilir; ancak bu ikinci tanım orijinalinden daha popüler hale gelmiştir. Her şey 1946 yılında, popüler bir astronomi dergisinde yayımlanan bir makalede mavi ayın açıklamasının yanlış anlaşılmasıyla başladı.
Maine Çiftçi Takvimi'ni yanlış yorumladı ve bir ayda ikinci dolunay görülürse bunun mavi ay olduğunu söyledi; bu tanım akıllarda kaldı.
NE KADAR SIKLIKLA MAVİ AY OLUŞUR?
Anlaşıldığı üzere, mavi ay diğer astrolojik olaylarla karşılaştırıldığında o kadar da nadir değildir. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) göre, genellikle her iki buçuk yılda bir mavi ay görüyoruz.
Ayın evrelerinden geçmesi genellikle 29,5 gün sürer. Bu da her ay en az bir dolunay olduğu anlamına gelir. Bir ay içinde iki dolunay görülmesi (mavi ay) bu kuralın bir istisnasıdır.
Şubat ayı dışında her ay görülebilir!
Şubat ayı hariç, yılın herhangi bir ayında mavi ay görülebilir. Bunun nedeni, Şubat ayının sadece 28 gün ile ortalama ay döngüsünden daha kısa olmasıdır. Bazen Şubat ayında hiç dolunay olmayabilir.
AY MAVİ RENK OLUR MU?
Havadaki yeterince küçük parçacık ışık ışınlarıyla etkileşime girdiğinde, Ay farklı görünebilir. NASA'ya göre Ay'ın maviye dönüşmesi için atmosferdeki parçacıkların kırmızı ışığın dalga boyundan (0,7 mikron) biraz daha büyük olması gerekiyor.
Gerçekten mavi renkli bir ayın önemli bir örneği 1883 yılında Krakatoa volkanik patlamasından sonra meydana geldi. Bölgeden çıkan duman, gökyüzünü kül ve parçacıklarla kaplayarak ışık ışınlarını değiştirmiş ve Ay'ın yıllarca mavi görünmesine neden olmuştur. Aynı etki, 1950 yılında Kanada'nın Alberta eyaletinde meydana gelen Muskeg yangınları sırasında da görülmüştür.
SON OLARAK!
Artık biliyorsunuz! Mavi Ay, tropik bir yıldaki ekstra ay veya bir takvim ayındaki ikinci aydır. Gerçekte mavi değildir ve önemli bir özelliği yoktur. Doğru boyuttaki parçacıklar havayı doldurursa ay mavimsi bir renk alabilir. Bu durum orman yangınları veya volkanik patlamalar sırasında meydana gelebilir, ancak “mavi ayda bir” ifadesiyle aynı mavi ay değildir.
Kaynak: Thefactsite