"KIRK YILDA BİR" DEYİMİNİN KÖKENİ NEDİR?

Mavi ayda bir gerçekleşen bir olayın nadir olduğu yaygın bir bilgidir, ancak bu ifadenin bir zamanlar farklı bir anlamı vardı. Mavi aya yapılan ilk atıflar genellikle saçma veya imkansız bir şey anlamına geliyordu. Ne de olsa Ay hiçbir zaman mavi değildi.