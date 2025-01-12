Dakar Rallisi'nde 7. etap geçildi
2025 Dakar Rallisi'nin 7. etabını, otomobil kategorisinde Brezilyalı Lucas Moraes, motosiklet sınıfında Avustralyalı Daniel Sanders zirvede tamamladı.
Suudi Arabistan'da düzenlenen 47. Dakar Rallisi'nin 7. etabı, Al Duwadimi kentindeki 419 kilometrelik parkurda gerçekleştirildi.
Otomobil sınıfında Toyota Gazoo ekibinden Lucas Moraes, 4 saat 1 dakika 49 saniyeyle en iyi zamana imza atarak rallideki ilk etap galibiyetini elde etti.
İsveçli Mattias Ekström (Ford M-Sport), 7 dakika 41 saniye farkla ikinci, ABD'li Mitchell Guthrie (Ford M-Sport) ise liderin 9 dakika 28 saniye gerisinde üçüncü oldu.
Genel klasmanda Güney Afrikalı Henk Lategan (Toyota Gazoo), 37 saat 13 dakika 8 saniyelik derecesiyle Suudi Arabistanlı Yazeed Al Rajhi'nin (Overdrive) 21 saniye önünde ilk sırada yer aldı.
MOTOSİKLETTE SANDERS'TAN 5. ETAP GALİBİYETİ
Motosiklet kategorisinde Red Bull KTM ekibinden Daniel Sanders, 4 saat 10 dakika 33 saniyeyle rakiplerini geride bırakarak 5. etap galibiyetine ulaştı.
Avustralyalı sürücüyü, İspanyol Edgar Canet (Red Bull KTM) 3 dakika 36 saniye farkla ikinci, İspanyol Tosha Schareina (Monster Energy Honda) ise 3 dakika 47 saniye geriden takip etti.
Sanders, genel klasmanda 39 saat 29 dakika 22 saniyelik süresiyle Schareina'nın 15 dakika 33 saniye önünde zirvedeki yerini korudu.
Dakar Rallisi'nin 8. etabı, Al Duwadimi ile Riyad kentleri arasındaki 487 kilometrelik parkurda yarın düzenlenecek. 2025 Dakar Rallisi, 17 Ocak'ta Shubaytah kentinde son bulacak.