        Haberler Spor Motor Sporları Dakar Rallisi'nin 5. etabında kazananlar belli oldu! - Motor Sporları Haberleri

        Dakar Rallisi'nin 5. etabında kazananlar belli oldu!

        2026 Dakar Rallisi'nin 5. etabını, otomobil kategorisinde ABD'li Mitch Guthrie, motosiklet sınıfında ise Arjantinli Luciano Benavides ilk sırada tamamladı.

        Giriş: 08.01.2026 - 19:45 Güncelleme: 08.01.2026 - 19:45
        İşte Dakar Rallisi'nin 5. etabında kazananlar!
        Suudi Arabistan'daki 48. Dakar Rallisi'nin 5. etabı, Hail kentindeki 356 kilometrelik parkurda yapıldı.

        Otomobil sınıfında birinciliği, 3 saat 54 dakika 46 saniyelik derecesiyle Ford takımından ABD'li sürücü Guthrie elde etti.

        Aynı takımdan İspanyol Nani Roma, ABD'li pilotun bir dakika 6 saniye arkasında ikinci, Çek Martin Prokop (Orlen Jipocar) ise liderin 2 dakika 14 saniye gerisinde üçüncü oldu.

        Etabı 16. sırada bitiren Güney Afrikalı Henk Lategan (Toyota Gazoo), genel klasmanda 20 saat 36 dakika 44 saniyelik derecesiyle zirvede yer aldı.

        MOTOSİKLETTE KAZANAN BENAVIDES

        Motosiklet kategorisinde Red Bull KTM takımından Luciano Benavides, 4 saat 5 dakika 16 saniyede bitirdiği etapta birinciliğe ulaştı.

        Arjantinli pilotu, 3 dakika 51 saniye sonra bitiş çizgisine giden Şilili Ignacio Cornejo (Hero) ve 5 dakika 50 saniye geriden gelen Avustralyalı Daniel Sanders (Red Bull KTM) takip etti.

        Rallide geçen yıl zafere ulaşan Sanders, genel klasmanda 20 saat 58 dakika 10 saniyelik süresiyle zirveye çıktı.

        Dakar Rallisi'nin 6. etabı, yarın Hail ile Riyad şehirleri arasındaki 331 kilometrelik parkurda düzenlenecek.

        Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde üst üste 7. kez gerçekleştirilen 13 etaplık Dakar Rallisi, 17 Ocak'ta Yanbu kentinde son bulacak.

