Dakota Johnson yeni sevgilisi Role Model'le el ele

Dakota Johnson, Coldplay solisti Chris Martin'den sonra aşkı Role Model'de buldu. Haklarında ilişki söylentileri çıkan ikili, samimi bir akşam yemeğiyle ilişkilerini doğrulamış oldu.

Dakota Johnson ile Role Model, Los Angeles'taki popüler bir mekânda bir arkadaşlarıyla yemek yerken ve koyu bir sohbet halindeyken fotoğraflandı.

Dakota Johnson ile Role Model, mekân çıkışında el ele görüntülendi.

36 yaşındaki Dakota Johnson ile 28 yaşındaki şarkıcı sevgilisi Role Model'in aşk söylentisi, ilk olarak Aralık 2025'te arkadaşlarıyla mum ışığında bir akşam yemeği yerken fotoğraflandıklarında çıkmıştı.

Çift, geçen hafta Los Angeles'ta başka bir buluşmaya çıkmalarıyla da aşk dedikodularına yeni bir boyut kattı.

'Grinin Elli Tonu' film serisiyle ünlenen oyuncu Dakota Johnson ile rap şarkıcısı Role Model, henüz aşklarını kendileri doğrulamamış olsa da son verdikleri el ele görüntü, ilişkilerinin ilanı olarak yorumlandı.

Dakota Johnson, Chris Martin'le 8 yıllık birlikteliğini Haziran 2025'te bitirmişti.