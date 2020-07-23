Dalga filmi oyuncuları kimler? Dalga filmi konusu nedir? Sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. İşte Dalga filmi hakkında detaylar...
DALGA FİLMİ OYUNCULARI
Chloë Grace Moretz - Cassie Sullivan
Nick Robinson - Ben Parish/Zombi
Ron Livingston - Oliver Sullivan
Maggie Siff - Lisa Sullivan
Alex Roe - Evan Walker
Maria Bello - Çavuş Reznik
Maika Monroe - Ringer
Liev Schreiber - Albay Vosch
Zackary Arthur - Sammy Sullivan
Tony Revolori - Dumbo
Talitha Bateman - Teacup
DALGA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Dünya dışı varlıkların ani saldırısıyla dünyada büyük bir kaos yaşanır. Saldırının ilk seferinde, yaydıkları elektromanyetik sinyaller sebebiyle tüm elektrikler kesilmiş, dünya karanlığa gömülmüştür. İkinci saldırıda oluşan tsunami yeryüzünü alt üst etmiştir. Üçüncü defa saldırdıklarında ise milyonlarca insan, kuşlardan yayılan salgın bir hastalanıp ölmüştür. Dördüncü dalga, artık insan görünümünü almış ve dünyaya inmiş olan uzaylıların, insanları birer birer yok etmeye başlamasıyla sonuçlanmıştır. Bu korkunç durum karşısında gerçekleşebilecek 5. dalgada neler olabilceği ise tahmin edilememektedir.
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