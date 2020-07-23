Dalga filmi oyuncuları kimler? Dalga filmi konusu nedir? Sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. İşte Dalga filmi hakkında detaylar...

DALGA FİLMİ OYUNCULARI

Chloë Grace Moretz - Cassie Sullivan

Nick Robinson - Ben Parish/Zombi

Ron Livingston - Oliver Sullivan

Maggie Siff - Lisa Sullivan

Alex Roe - Evan Walker

Maria Bello - Çavuş Reznik

Maika Monroe - Ringer

Liev Schreiber - Albay Vosch

Zackary Arthur - Sammy Sullivan

Tony Revolori - Dumbo

Talitha Bateman - Teacup

DALGA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Dünya dışı varlıkların ani saldırısıyla dünyada büyük bir kaos yaşanır. Saldırının ilk seferinde, yaydıkları elektromanyetik sinyaller sebebiyle tüm elektrikler kesilmiş, dünya karanlığa gömülmüştür. İkinci saldırıda oluşan tsunami yeryüzünü alt üst etmiştir. Üçüncü defa saldırdıklarında ise milyonlarca insan, kuşlardan yayılan salgın bir hastalanıp ölmüştür. Dördüncü dalga, artık insan görünümünü almış ve dünyaya inmiş olan uzaylıların, insanları birer birer yok etmeye başlamasıyla sonuçlanmıştır. Bu korkunç durum karşısında gerçekleşebilecek 5. dalgada neler olabilceği ise tahmin edilememektedir.